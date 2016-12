La IAAF mantiene la suspensión de Rusia

Otros Deportes

Jueves 1| 6:17 pm





El Consejo Directivo de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) ha decidido mantener la suspensión de la Federación de Rusia, aunque los atletas de esta nacionalidad podrán competir a título individual si se han sometido a controles de dopaje independientes.



El británico Sebastian Coe, presidente de la IAAF, confirmó que Rusia no podrá participar en los Europeos en pista cubierta que se celebrarán en Belgrado en febrero próximo.



"No estamos satisfechos con los cambios que hasta ahora se han hecho en Rusia, y me refiero a cambios en la práctica, no a opiniones", dijo el presidente tras la reunión del Consejo Directivo.



Rune Andersen, que dirige la comisión de seguimiento de los requisitos para la rehabilitación de Rusia, presentó hoy al Consejo un informe según el cual no se han cumplido todas las condiciones para el regreso del atletismo ruso a la competición internacional.



"Uno de las condiciones clave que falta por cumplir es cómo demostrar que la IAAF y la Agencia Rusa Antidopaje (RUSADA) podrán, una vez que se produzca la rehabilitación, llevar a cabo su programa de controles sin interferencias externas", afirmó Andersen en su comparecencia junto a Sebastian Coe.



Andersen apuntó que en enero próximo viajará a Moscú para examinar, de nuevo, las condiciones y presentará un nuevo informe ante el Consejo en su reunión de febrero próximo: "Para entonces se podría trazar una hoja de ruta para la rehabilitación de Rusia".



Coe reiteró su propósito de introducir en la IAAF las reformas necesarias para prevenir "historias grotescas" como las que han tenido que tratar "en los últimos días".



"Esta es una semana muy importante en la historia de nuestro deporte. Es un momento para ser audaces, no para ser tímidos", afirmó el presidente, que insistió en la necesidad de "dar más voz a los atletas" y reforzar la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad.



En materia de dopaje, destacó que "no es sólo una cuestión del número de controles, sino de su calidad y de que los procedimientos sean más rápidos" y se mostró partidario eximir de responsabilidad a las Federaciones Internacionales para ponerla en manos de un organismo internacional independiente.



Coe explicó que todas las denuncias presentadas recientemente sobre prácticas de dopaje y corrupción están bajo investigación judicial y remitió la eventual retirada de la presidencia honoraria a su predecesor, Lamine Diack, para cuando concluya el proceso judicial en curso.

EFE