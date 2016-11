Usain Bolt presenta en Londres su documental "I am Bolt"

Otros Deportes

El jamaiquino Usain Bolt, el velocista más grande de todos los tiempos, presentó este lunes en Londres 'I am Bolt' ('Soy Bolt'), el documental sobre su vida, que narra el arduo camino hacia el histórico triple-triple conquistado hace un par de meses en Río 2016.



Sonriente y visiblemente relajado, Bolt explicó en un lujoso hotel de la capital británica, donde hace cuatro años conquistó tres de las nueve medallas de oro olímpicas que tiene en su haber, las razones que le llevaron a contar en un filme autobiográfico las "complicadas experiencias" que vivió hasta los últimos Juegos.



"Quería contar la verdad, que competir a este nivel y ganar medallas no es fácil. La gente tiene la idea de que, para mí, es sencillo, que no tengo estrés ni presión", dijo el velocista.



"Lo que quería era que la gente viera por todo lo que tuve que pasar para estar dónde estoy ahora: el dolor, el esfuerzo y las recompensas. Mostrar a todos el camino hasta las victorias", prosiguió.



Ataviado con unos pantalones vaqueros desgastados y una camiseta negra de la firma que le viste, la figura más carismática del atletismo (Trelawny, 1986) acudió a la rueda de prensa de presentación junto a los hermanos Benjamin y Gabe Turner, directores y productores del filme.



'I am Bolt', que narra el camino de Bolt de joven a profesional y detalla los obstáculos que tuvo que superar para estar en los Juegos Olímpicos de Rio 2016, se estrena este lunes en todo el mundo de forma simultánea en cines, DVD y Blue-Ray.



"Fue un rodaje muy divertido, aunque también bastante duro. Él está acostumbrado a la presión, pero nosotros no. Y la sentimos mucho en esas últimas carreras; si no hubiera ganado, la película no hubiera sido tan especial. Usain es una persona muy auténtica, que nos enseña a todos a ser nosotros mismos", relató Benjamin Turner.



"Queríamos contar su historia, contar algo que inspirara a futuras generaciones. Sabíamos que haríamos algo de lo que estuviera contento y él nos dejó filmar en situaciones en las que, normalmente, no hay cámaras", expresó, por su parte, su hermano Gabe.



El documental, que tardó dos años en realizarse, gira, sobre todo, en torno al hercúleo camino de Bolt hacia el ansiado triple-triple, la consecución de tres medallas de oro, en las disciplinas de 100 metros, 200 metros y relevo 4 x 100 metros, en tres Juegos Olímpicos consecutivos, algo que ningún otro velocista en la historia había conseguido.



'I am Bolt', de una hora y 47 minutos de duración, se centra también en aspectos de la vida del jamaicano, como su infancia en su colegio de su Trelawny natal, los vínculos con sus padres y amigos, y la relación con su equipo: el entrenador, Glenn Mills; su mejor amigo y representante, Nugent Walker 'NJ', y su agente, Ricky Simms.



"Cuando vi la película sentí de nuevo todas esas emociones, me ayudó a revivir por lo que pasé. Benjamin y Gabe capturaron los momentos tal y como quería yo. El filme ayuda a demostrar que soy una persona transparente, que actúa tal y como es", aseveró Bolt.



En la cinta, el jamaiquino relata también el tortuoso camino hasta la recuperación de la lesión de tobillo que sufrió en una noche de fiesta a comienzos de año, la pérdida de pasión por la competición, su relación con su rival Justin Gatlin y las dudas antes del Mundial de Pekín 2015.



Algunas figuras destacadas que participan en el documental son la tenista Serena Williams, el jugador del Barcelona Neymar, el exatleta Sebastian Coe, sus compañeros Yohan Blake y Asafa Powell, los cantantes jamaicanos Ziggy Marley y Chronixx, o la leyenda brasileña Pelé.



Desde su primera gran victoria, con 15 años, en el Mundial sub-20 de Kingston en 2002, "mi triunfo más importante", hasta las tres medallas de oro en Río, pasando por las noches de fiesta desenfrenada en Jamaica y las recurrentes lesiones, Bolt se abre ante las cámaras y muestra una vida normal, "como la de cualquier persona".



"Si sigo compitiendo es por los aficionados, por la gente que nunca me ha visto correr, y les quiero dar la oportunidad de que lo hagan. Ahora compito sin presión, estoy mucho más relajado. Pero voy a seguir trabajando duro, estaré preparado para ganar", señaló el velocista, que reiteró su deseo de colgar las botas después de los Mundiales de Londres 2017.



"Estoy feliz y emocionado de estar aquí, en una ciudad tan especial. Conozco la energía de Londres y estoy deseando correr aquí en el Mundial. Creo que es un buen lugar para colgar las botas", concluyó./EFE