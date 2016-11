Stefany Hernández clasifica a la final del Campeonato Americano

Otros Deportes

El regreso a las pistas de Stefany Hernández ha sido positivo. La ganadora del bronce olímpico en los Juegos de Río 2016 dominó este viernes la clasificación de la final del campeonato americano que se desarrolla en Tulsa Oklahoma City en los Estados Unidos.

“En la semifinal quedé primera, seguida de Pajón y Buchanan. Creo que la memoria muscular me está respondiendo, estoy tranquila y haciendo todo paso por paso, pedaleando manga por manga, disfrutando y haciendo lo mejor que puedo, porque de hecho he tenido poco entrenamiento y me dio una virosis la semana pasada y me afectó justo cuando había agarrado el ritmo” Comentó Stefany desde Estados Unidos.

La guayanesa salió de primera en las dos primeras rondas finales puntables, para dar a conocer el podio final de la competencia femenina en la que Hernández terminó quinta.

“Ya alcancé el objetivo principal que me había fijado para esta carrera que era lograr un cupo en la final.” Añadió Hernández

Este sábado se realizará la última final donde la bicicrosista venezolana deberá luchar por el primer lugar para finalizar en el podio.

