Chiefs y Broncos definirán segundo puesto; Raiders buscan quinto triunfo

La acción de la Duodécima Semana de competición de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) continuará el domingo con los duelos estelares en la Conferencia Americana (AFC) entre los Broncos de Denver y los Chiefs de Kansas City, en la lucha por el segundo puesto de la División Oeste.



Mientras que los Raiders de Oakland, que son los líderes buscarán consolidarse en el primer lugar con el quinto triunfo consecutivo si logran superar a los inconsistentes Panthers de Carolina.



Tras la brillante jornada de la tradicional festividad de "Thanskgiving" que dejó las victorias de los Cowboys de Dallas, Steelers de Pittsburgh y Lions de Detroit, los Broncos y Chiefs llegan al duelo clásico del Oeste con las mejores defensivas de la AFC.



Los Chiefs, que vieron rota una racha de cinco victorias la semana pasada, no han permitido más de 21 puntos en sus últimos seis encuentros y llegan a Denver convencidos que pueden lograr un resultados positivo.



Mientras que los Broncos, actuales campeones del Super Bowl, tienen promedio de 17 puntos permitidos en tres de los últimos cuatro partidos que han disputado.



Lo anterior significa que serán los correspondientes mariscales de campo de Trevor Siemian, titular de los Broncos, y Alex Smith, de los Chiefs, los que tendrán que hacer el mayor esfuerzo.



Por si lo anterior no fuese suficiente, ambos equipos llegan también empatados en la marca con 7-3.



El equipo de Denver ha ganado siete de los últimos ocho enfrentamientos ante los Chiefs, pero la ofensiva de Denver ha entregado siete balones en sus últimos tres partidos y se enfrenta a unos Chiefs especialistas en el intercambio de balones, al encabezar la NFL con un índice de +13.



Sin embargo, Smith, que no ha perdido en sus últimos ocho partidos de división, tiene los mismos problemas



Sólo cuenta con dos pases de anotación y dos interceptaciones en sus últimos tres partidos, y el ataque terrestre de los Chiefs no ha superado las 100 yardas en sus últimos cuatro encuentros, complicándole aún más la labor a Smith, que tampoco posee velocidad y tendrá que enfrentarse a la cuarta mejor defensiva en yardas de la NFL.



Los Raiders y Panthers llegan a un duelo importante con dos realidades muy opuestas, pero sin el mismo esté decantando de una manera especial hacía uno de los equipos.



Cierto que los jóvenes Raiders, ganadores de los últimos cuatro y con la mejor marca (8-2) de la AFC, llegan al partido del domingo con la confianza de un triunfo importante que lograron el pasado lunes ante los Texans de Houston por 27-20 en su visita al estadio Azteca de la Ciudad de México.



Mientras que los Panthers, a pesar de ser los campeones defensores de la Conferencia Nacional (NFC) se ha convertido en una de las decepciones en lo que va de temporada al tener marca de 4-6.



Su ventaja será que llegan descansados de 10 días sin competición después de haber ganado 23-20 a los Saints de Nueva Orleans en duelo de su propia división.



Los Raiders poseen la quinta mejor ofensiva de la NFL, que viene de conseguir al menos 27 puntos en sus últimos cuatro encuentros, mientras que la defensiva de Carolina ha permitido tan solo 17,5 puntos por partido en sus últimos cuatro, tres de ellos victorias.



Sin embargo, los Panthers no han podido superar el problema ofensivo, donde el pasador estelar Cam Newton, actual Jugador Más Valioso (MVP) de la liga se ha mostrado inconsistente y por momentos temeroso, algo que podría cambiar ante la débil defensa de los Raiders.



Otros dos equipos importantes, que comenzaron la temporada pensando en grande han perdido aire últimamente y ahora su objetivo es tratar de conseguir estar al menos en los playoffs, pero el que pierda el próximo lunes tendrá muy difícil alcanzarlo.



Se trata de los Eagles (5-5), que iniciaron la campaña con tres victorias consecutivas, han perdido tres de sus últimos cuatro partidos en lo que es la primera temporada del mariscal novato Carson Wentz y del entrenador en jefe Doug Pederson.



Mientras que los Packers (4-6), que llegaron a la temporada 2016 con etiqueta de Super Bowl, suman cuatro derrotas seguidas debido a la pobre defensiva que han presentado al permitir 153 puntos en ese lapso.



Además cuatro de las seis derrotas de los Packers se han dado de visitantes, incluyendo las últimas dos --en que han permitido al menos 42 puntos en cada una--, y ahora visitan a unos Eagles seguros en su campo, donde se mantienen invictos (4-0) después de ganar a equipos como los Steelers, Vikings y Falcons, que poseen mejor marca que ellos.



Los Packers, con el mariscal de campo Aaron Rodgers en la dirección del ataque, son conscientes que lo uno que les vale ante los Eagles es el triunfo y tendrán que superar una defensa que es lo mejor que posee el equipo rival.



La jornada dominical también tendrá los duelos entre Chicago-Tennessee, Buffalo-Jacksonville, New York Jets-New England, Baltimore-Cincinnati, Atlanta-Arizona, Cleveland- New York Giants, New Orleans-Los Angeles, Miami-San Francisco, Houston-San Diego y Tampa Bay-Seattle.

