Rusia insiste en que nunca ha patrocinado el dopaje de Estado

Domingo 20| 12:04 pm





Rusia no tiene ni ha tenido nunca un sistema de dopaje promovido y patrocinado por el Estado, como sostiene el informe McLaren, insistió hoy en una reunión de la Agencia Mundial Antidopaje Vitlai Smirnov, jefe de la comisión independiente rusa que investiga estas acusaciones.



"Puedo garantizaros que todos los deportistas, entrenadores y funcionarios culpables de violar las leyes antidopaje en nuestro país serán castigados. Pero afirmo que sin ningún lugar a dudas en Rusia nunca hubo ni pudo haber un apoyo estatal al dopaje", se dirigió Smirnov al consejo de la AMA celebrado en Glasgow (Escocia).



La reunión de Glasgow tiene lugar tres semanas antes de que se publique el próximo 9 de diciembre la segunda parte del Informe McLaren, que acusó al Estado ruso de promover el dopaje masivo.



Smirnov agregó que pese a que muchos deportistas rusos han dado positivo por dopaje, Rusia no puede aceptar que los deportistas limpios sean castigados "por los errores de sus compañeros deshonestos".



"Lo que pasó en Río con la selección rusa de atletismo, y sobre todo con la selección paralímpica, es tremendamente injusto", subrayó Smirnov en alusión a la decisión de dejar fuera de las pasadas Olimpiadas a todos los atletas rusos y a toda la selección paralímpica.



La Federación Internacional de Atletismo (IAAF) suspendió a la Federación Rusa de Atletismo después de que una comisión independiente de la AMA recomendara en noviembre de 2015 excluir a la Federación Rusa de toda competición internacional, incluidos los Juegos de Río de Janeiro.



La primera entidad en acusar a Rusia de dopaje de Estado fue el canal de televisión pública alemana ARD, que en un documental emitido en 2014 expuso un intrincado sistema de dopaje encubierto por el Estado ruso.



Una comisión independiente de la AMA confirmó que Rusia no cumplía con los protocolos establecidos por el Código mundial Antidopaje y que el gobierno de Moscú es participe de una trama de corrupción y de encubrimiento para que atletas de elite rusos utilicen sustancias prohibidas en competencias internacionales./EFE