El pasador Johnny Manziel logra pacto legal en caso de violencia doméstica

Jim Darnell, que representa a Manziel, declaró que todavía faltan algunos detalles, pero se expresó optimista después de una audiencia el jueves por la mañana.



Un juez fijó otra audiencia para el 1 de diciembre, cuando el caso pudiera ser resuelto.



"Todo eso está en marcha", comentó Darnell sobre las condiciones de cualquier acuerdo. "Hasta que hagamos algo, si lo hacemos, lo anunciaremos".



El conflictivo exmariscal de campo de los Browns de Cleveland abandonó la sala de tribunal sin responder a preguntas, hablando por teléfono mientras caminaba delante de periodistas y camarógrafos. Entró rápidamente al automóvil que conducía al propio Darnell, quien dijo que su cliente se encontraba "bien".



Manziel, de 23 años, es acusado de golpear y amenazar a su exnovia Colleen Crowley durante una noche del pasado enero.



El cargo contra Manziel, formado en la universidad Texas A&M, donde ganó el premio Heisman, conlleva una pena de hasta un año de cárcel y una multa de 4.000 dólares.



Brittany Dunn, una portavoz de los fiscales del condado de Dallas, dijo que no podía hacer comentarios porque el caso aún estaba pendiente.



El juez Roberto Canas, que lleva el caso, se reunió en la sala durante unos 15 minutos con la defensa y los fiscales.



Manziel salió de la reunión después de unos cinco minutos y se sentó solo en la mesa de defensa. La audiencia después de la reunión fue breve, y Canas fijó la fecha para la próxima cita, que será el 1 de diciembre, y recordó que todos tendrían que asistir a la misma.



Los Browns eligieron a Manziel con el turno 22 en el sorteo universitario del 2014.



El equipo lo dio de baja el pasado marzo después de dos temporadas tumultuosas marcadas por juego inconsistente y problemas extradeportivos por sus fiestas, incluyendo una estadía en un centro de rehabilitación debido al consumo del alcohol y drogas.



A pesar de que es un agente libre no firmado, Manziel cumplió una suspensión de cuatro partidos para iniciar la temporada 2016 por una violación de abuso de sustancias.



Desde que terminó la temporada de 2015, Manziel ha sido abandonado por dos agentes después de que ambos exigieran que fuese de nuevo a rehabilitación.



El portavoz de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), Brian McCarthy, reiteró que la oficina del comisionado sigue investigando el caso de violencia doméstica y por lo tanto no tenían nada nuevo que aportar al asunto.



"El caso todavía se encuentra bajo el proceso legal y también la liga sigue la investigación independiente del mismo", valoró McCarthy. EFE