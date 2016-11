Empieza en Doha carrera por las Olimpíadas de 2024

Otros Deportes

Las tres ciudades aspirantes a albergar los Juegos Olímpicos de 2024, Los Ángeles (EEUU), Budapest y París, presentaron hoy en Doha sus candidaturas oficiales para organizar la cita.



La primera candidatura en presentarse en Catar, Los Ángeles, destacó empresas como Instagram o Google, con sede en la urbe de la costa oeste de EEUU, como símbolo de innovación y atracción para los jóvenes y los potenciales visitantes a la ciudad.



Asimismo, también hizo hincapié en la presencia de Hollywood, además de en sus playas y en las montañas de Santa Mónica como sus grandes atractivos turísticos.



Los seis representantes estadounidenses, entre ellos la atleta californiana Allyson Felix, hicieron alusión a "no dudar" de la candidatura de Los Ángeles, a pesar de los últimos acontecimientos políticos.



"No dudéis de nosotros, nuestra diversidad es nuestra mayor fuerza, por eso creo que el rostro de nuestra ciudad representa lo que es Estados Unidos", señaló Felix, en una alusión velada a la reciente elección de Donald Trump como futuro presidente de EEUU.



En ese sentido, el alcalde de la ciudad repitió el mismo mensaje: "Los JJOO tienen que ver con el deporte, no con la política", dijo a la prensa Eric Garcetti, que añadió que ya ha hablado con las nuevas autoridades al respecto, sin ofrecer más detalles.



EFE