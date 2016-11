Broncos como campeones definirán su liderato ante los mejores Raiders

Otros Deportes

Sábado 5| 9:55 pm





Los Broncos de Denver Broncos han confirmado su condición de campeones del Super Bowl desde que se inició la nueva temporada de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) y en la Novena Semana van a enfrentarse con los Raiders de Oakland, que viven su mejor momento en muchos años.



Además, el equipo californiano tendrá la oportunidad el domingo de dar un paso importante de cara a estar por primera vez en 13 temporadas en los playoffs y más cerca de asegurar marca ganadora.



Todo lo anterior unido al deseo de cortar una racha perdedora de ocho derrotas en los últimos nueve partidos disputados contra los Broncos, que se encuentran en su misma división, la del Oeste de la Conferencia Americana (AFC).



De ahí que una victoria de los Raiders será clave a la hora de lograr objetivos positivos y asegurar el liderato de la división.



Los Broncos son conscientes que van a llegar a Oakland para enfrentarse a un gran rival, que nada tiene que ver con el habían superado anteriormente por un marcador acumulado de 288-124 y están preparados para el reto deportivo.



Los campeones del Super Bowl 50 asumen que la marca de los Raiders de 6-2, la mejor desde el 2001, no es casualidad, responde al buen juego, que ya mostraron el pasado diciembre cuando se enfrentaron y el equipo californiano les ganó (15-12) para poner final a ocho derrotas consecutivas.



El nuevo duelo tendrá en los Raiders a la penúltima defensiva en yardas permitidas y la vigésimo octava contra la carrera, por lo que su fuerte será mantener uno ofensiva arrolladora con el mariscal de campo Derek Carr al frente.



Pero lograrlo ante la tercera mejor defensiva de la NFL, la primera contra el pase y líder de la liga en capturas de mariscal de campo no será misión fácil.



Carr y el receptor abierto Amari Cooper, que forman una de las parejas más productivas de la liga, lo van a intentar y los Broncos para impedirlo tendrán que conseguir que el esquinero estelar Aqib Talib pueda estar recuperado y salir al campo de juego.



Otro duelo de interés en la jornada dominical será ver lo que hacen los Steelers de Pittsburgh ante los Ravens de Baltimore, que no se encuentran en su mejor momento de juego, pero ver ambos equipos en acción siempre es un espectáculo por la histórica rivalidad que existe entre ambos.



Desde la temporada 2007, 15 de los 21 enfrentamientos entre ambos equipos se han decidido por un máximo de siete puntos, incluyendo 12 por tres puntos o menos.



Sin embargo, en el duelo del domingo, todo parece indicar que el potente ataque de los Steelers, que recupera al mariscal estelar Ben Roethlisberger, a penas dos semanas de una operación en la rodilla izquierda, para enfrentarse a una defensiva de respeto como la de los Ravens podría hacer la diferencia.



Todo lo contrario de lo que pasa con la ofensiva de los Ravens que este año bajo la dirección del mariscal de campo Joe Flacco no funciona y ha sufrido tres derrotas consecutivas.



Pero Roethlisberger como titular ante los Ravens en su carrera apenas tiene marca de 8-7 y ha sido capturado en 50 ocasiones, más que cualquier otro equipo de la NFL.



Mientras que Flacco tiene la misma marca en los duelos ante los Steelers que lo han derribado 42 veces, el que más en la NFL por lo que el duelo se presenta con la ya histórica igualdad y emoción.



El resto de la competición ya dejó la clara victoria a domicilio de los Falcons de Atlanta que se impusieron 28-43 a los Buccaneers de Tampa Bay, en ya establecido partido adelantado de los jueves.



Mientras que el domingo, el mariscal de campo Drew Brees, de los Saints de Nueva Orleans, necesita cuatro pases de anotación --algo que ya ha logrado dos veces en la temporada-- en el duelo ante los 49ers de San Francisco para convertirse en el tercer jugador en la historia con al menos 500 "touchdowns" que lo unirán a los legendarios Peyton Manning y Brett Favre.



El resto de la partidos del domingo los jugarán Cleveland-Dallas, Kansas City-Jacksonville, Miami-Jets New York, Giants New York-Philadelphia, Minnesota-Detroit, Los Angeles-Carolina, San Diego-Tennessee y Green Bay-Indianápolis.



La cerraran el lunes, el duelo entre los Seahawks de Seattle ante los Bills de Buffalo y descansan los equipos de Chicago, Cincinnati, New England, Arizona, Washington y Houston.

EFE