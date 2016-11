Una mujer acusa a Elliot de agresión

Otros Deportes

Sábado 5| 4:58 pm





Los hechos habrían ocurrido en febrero pasado, de acuerdo a un reporte del diario USA Today.



La mujer que acusa al jugador declaró que Elliott la empujó contra un muro, lo cual le provocó una lesión en el hombro izquierdo, según el informe.



De acuerdo al reporte no había señales físicas de lesión ni testigos independientes.



La acusación en el incidente de febrero la hizo la misma mujer que demandó Elliott por abuso doméstico, en julio, de acuerdo al mismo reporte periodístico.



Terry Chávez, portavoz de la oficina del fiscal estatal de Miami-Dade, indicó que no hubo arrestos y que no hay registro de que la acusadora persiguiera cargos contra el deportista.



Mientras que Elliott ha declarado que no está seguro de lo que sucede, pero que sabe que "hay una investigación en curso".



La fiscalía en Ohio se negó a presentar cargos en un caso de violencia doméstica en el que se incluyó al jugador, y en septiembre la oficina del fiscal de la ciudad de Columbus citó información contradictoria e incoherente en la evidencia.



Elliott negó las acusaciones de que atacó a la mujer en julio, causando moretones.



Además tres testigos dijeron a la Policía que no vieron que Elliott agrediera a la mujer de 20 años.



El jugador dijo que no se siente preocupado de la situación ya que asegura que no agredió a la mujer, pero dijo que seguirá atento e curso de las cosas. EFE