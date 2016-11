Rubén Fernández renueva con movistar hasta 2019

Otros Deportes

Rubén Fernández (Murcia, 25 años), maillot rojo de la Vuelta 2016 durante una jornada y considerado uno de los mejores escaladores y hombres de futuro del ciclismo español, ha firmado su renovación con el Movistar hasta 2019.



El ciclista de Churra, ganador del Tour del Porvenir en 2013, acaba de finalizar una temporada de regularidad y buenos resultados. Fue sexto en dos vueltas del World Tour, el Down Under y Vuelta a Polonia y se destapó en la Vuelta a España con un segundo puesto en la etapa del Mirador de Ézaro, lo que le condujo al maillot rojo de líder.



Además fue un apoyo importante en la montaña para su compañero colombiano Nairo Quintana, ganador de la Vuelta 2016.



Después de las renovaciones de Valverde y Quintana hasta 2019, Fernández se confirma como apuesta de futuro de un Movistar que cuenta con 27 ciclistas bajo contrato para el año que viene.



La temporada arrancará el 15 de enero, con el Tour Down Under en tierras australianas.

EFE