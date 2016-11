Autoridades estadounidenses investigan a un agente ruso de atletas

Otros Deportes

Jueves 3| 5:37 pm





Las autoridades de EE.UU. están investigando a un representante de atletas rusos y a responsables del maratón de Nueva York por sospechas de que el agente pudo pagar sobornos para que corredores dopados participasen en la prueba, informó hoy The New York Times.



Según el diario, que cita a fuentes de la investigación, agentes federales han estado vigilando los movimientos del representante Andrey Baranov, aunque todavía no le han acusado formalmente de ningún crimen.



Baranov reside en Nueva York y en el pasado ha sido señalado como uno de los responsables de informar de casos de trampas y corrupción en el atletismo ruso.



La operación en su contra es parte de una investigación más alta desarrollada por el Departamento de Justicia estadounidense sobre programas de dopaje, que ya ha llevado a castigos contra varios deportistas y funcionarios de Rusia.



Muchos atletas rusos fueron excluidos este año de los Juegos Olímpicos en respuesta a un informe encargado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) que acusó al país de dopaje de Estado.



En declaraciones a The New York Times, Baranov negó hoy cualquier actividad ilícita y dijo que nunca llevó a atletas dopados a competir en EE.UU. ni hizo pagos encubiertos a los organizadores de carreras en ese país.



Un portavoz del maratón de Nueva York, que se disputa este domingo en su nueva edición, dijo al periódico que nadie de la organización recibió sobornos del agente ruso y que no hay constancia de ningún delito.



Durante la última década, Baranov representó a varios destacados maratonianos de Europa del Este, varios de los cuales han dado positivo por sustancias prohibidas.



Este año, ninguno de sus atletas está inscrito para participar en el maratón de Nueva York, que tampoco tendrá participantes rusos por el escándalo del dopaje.

EFE