Roethlisberger espera jugar el domingo ante Ravens

Miércoles 2| 7:54 pm





El quarterback de los Steelers de Pittsburgh, Ben Roethlisberger, dijo que aún siente dolor dos semanas después de someterse a una operación para reparar los meniscos de la rodilla izquierda, pero no se descarta para jugar el domingo en Baltimore.

"Uno se operó hace dos semanas, claro que hay un poco (de dolor)", reconoció Roethlisberger.

"Pero vamos, todo aquel en este vestuario que no esté adolorido es porque no ha estado en el campo. Todos sentimos dolor a estas alturas".

Roethlisberger practicó el miércoles de manera limitada con el primer equipo. Lo mismo ocurrió la semana pasada y también el lunes.

Roethlisberger dijo que es importante sentirse cómodo en el terreno de juego, protegerse a sí mismo en el bolsillo y controlar la hinchazón en la rodilla.

"Vamos día a día", dijo el quarterback. "Cuando me sienta saludable, jugaré. Estaré listo".

El pasado dijo que la decisión de si jugará o no la tomará el coach Mike Tomlin. Hasta el momento la hinchazón no ha sido un problema aunque Roethlisberger seguirá en contacto con el médico del equipo, el doctor James Bradley, para monitorear su rodilla conforme incrementa su carga de trabajo.

"El doctor Bradley me dijo que ya he pasado por esto anteriormente, así que será mi cuerpo el que me de las mejores indicaciones sobre cómo me siento", declaró.

Roethlisberger se lesionó la rodilla izquierda durante una derrota ante Miami y originalmente se esperaba que se ausentara de cuatro a seis semanas después de la operación. Al día siguiente ingresó al quirófano y se perdió la derrota ante Nueva Inglaterra del domingo siguiente, aunque trotó al campo para saludar a sus compañeros de la defensa y no se le vio renquear dentro del vestidor.

Roethlisberger comenzó a lanzar pases durante la porción individual de la práctica dos días después, apenas ocho días después de la operación. Practicó un poco con el primer equipo el lunes, dos semanas después del procedimiento, y lo volvió a hacer el miércoles.

"No estoy seguro de cómo se siente, pero se vio bien", dijo el liniero ofensivo Ramon Foster. "Su salud y cómo se siente, eso lo vamos a determinar durante la semana, pero lució como el Ben de siempre".