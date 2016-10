Yetsica Sánchez y Oscar Gutiérrez ganaron VII Válida de tiro deportivo

Otros Deportes

La joven promesa aragueña Yetsica Sánchez y el capitalino Oscar Gutiérrez conquistaron la VII Válida de Armas Neumáticas, en la modalidad pistola de aire 10 metros, celebrada en el polígono de tiro “El Libertador” ubicado en Fuerte Tiuna, en Caracas.

Sánchez en la ronda de clasificación acumuló 342 puntos, marca con la que avanzó a la etapa final donde sorprendió al público presente al sumar 179,1 para apoderarse de su primera medalla de oro. Mariana Molina, tiradora del Distrito Capital alcanzó el segundo ligar con 177,9, mientras que la falconiana Ivon Bucot debió conformarse con la tercera casilla con 161,6.

En la rama masculina también hubo sorpresas en el podio, con el caraqueño Gutiérrez quien dominó de principio a fin la ronda final al vencer a sus rivales. Edilio Centeno con 197,6 puntos, le dio batalla pero no le fue suficiente y se quedó con la medalla de plata con sus 195,3. El tercer lugar fue para el experimentado Douglas Gómez, del estado Carabobo, con 173,5 tantos.

La selección nacional como meta

Pertenecer al equipo venezolano de tiro es la meta que tiene por delante Yetsica Sánchez. “Quisiera en un futuro entrar a la selección nacional y realizar los retos que me pongan en el camino”, dijo la atleta, quien señaló que en la competencia vino de abajo.

“Poco a poco, logré hacer los puntos, estaba súper nerviosa porque es la segunda vez que entro a una final pero es primera vez que quedo de primer lugar, la clave estuvo en controlar mis nervios y mantener los puntos”, aclaró.

Por su parte, el capitalino Gutiérrez aseguró que entrena con miras a las Universiadas 2017 a celebrarse en China Taipéi, aunque no descarta prepararse también para los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

“Me siento bastante bien, venía trabajando para esto, para lograr el campeonato. Comencé la final como nunca lo había hecho, yo siempre me digo que si los primeros seis tiros son buenos no me iban a poder alcanzar en los últimos tiros, porque me va bastante bien a partir del séptimo tiro” comentó Oscar Gutiérrez.

