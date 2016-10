Venezuela celebró en el sudamericano de montaña

Otros Deportes

Caracas.- Venezuela conquistó el campeonato sudamericano de montaña en el marco de la tradicional carrera Ávila Race; los montañistas criollos Neido Guillén y Cruz Salazar se subieron a lo más alto del podio en la justa que reunió a corredores de Argentina, Perú, Colombia y Venezuela.

“Fue un trayecto técnico, bastante fuerte, pero rápido porque son 8 km. Sigo validando mi título nacional. Es el resultado de tanto esfuerzo, dedicación y disciplina. No ha sido fácil mantenerme vigente para ganar este título en casa, ahora que soy madre, pero me he sabido dividir entre mi hija y los entrenamientos. Gracias a Dios tengo a mi esposo (el también corredor Javier Manzano), que me apoya muchísimo”, dijo la séptima del ranking mundial de montaña.

Salazar cruzó la meta con un tiempo de 1:11:01, el podio lo completaron las también venezolanas Rosa Elena Méndez (1:16:35) y Liliana Pichardo (1:17:39).

En los 12 km de la ruta masculina, la victoria fue para el merideño Neido Guillén (1:06:40) seguido del peruano Edpson Lima (1:07:30) y el colombiano Nicolás Alejandro Herrera (1:10:25).

“Esta carrera no estaba planificada en mi calendario, pero como estaba entrenando bien sabía que iba a dar la pelea aquí. Yo sabía que si me mantenía en la parte del Cortafuego, que es plano, después la subida era más fácil, porque ese es un don que Dios me ha dado, subir muy cómodo. El peruano es un buen corredor, me dio la pelea en toda la ruta, igual que el colombiano, pero yo tenía mucha confianza en mí, lo que hice fue mantener el ritmo, y cuando ataqué fue con todo, hasta la meta. Quería ganar en casa, porque mucha gente confiaba en mí”, dijo el campeón suramericano.

Éxito rotundo para la FVA

La Federación Venezolana de Atletismo apostó por el rescate del suramericano de carrera de montaña y la Confederación de la región confió en el interés nacional por realizar la justa que tenía dos años sin celebrarse.

“La alianza con la Asociación de Trail Running de Venezuela fue todo un éxito. Son gente seria que está trabajando muy bien, y adicionalmente nos conseguimos con un gran organizador como Pedro Rodeiro, que ya con ésta lleva 11 ediciones de la Ávila Race”, afirmó Marcos Oviedo vicepresidente de la FVA.

El dirigente recordó que la alianza ha derivado en la primera participación en la historia en un Mundial de Trail Running, que José Quintero, Tanya Pacheco, Hilenia Andrades y Jaime Ramírez disputarán el próximo sábado 29 de octubre en Braga, Portugal. “El doctor Nelson Merentes del Banco Central de Venezuela nos donó los boletos y vamos a aprovechar de darle impulso a esta organización”, cerró.