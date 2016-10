Purito Rodríguez prolonga un año su carrera en el equipo Bahrain Merida

Otros Deportes

Jueves 20| 4:09 pm





El ciclista español Joaquim Rodríguez, que tenía previsto retirarse tras el Tour de Abu Dabi, prolongará su carrera en el equipo Bahrain-Merida, que así lo ha informado y por el que ha fichado para el año 2017 tras recibir una oferta ante la que le ha resultado "imposible" resistirse.



"El equipo Bahrain-Merida me ha presentado un proyecto muy interesante. Mi decisión de retirarme del ciclismo siempre ha sido firme, pero el equipo me ha asegurado que con ellos me sentiré cómodo y motivado", explica el ciclista catalán.



"Eso es lo que me ha convencido para seguir en activo una temporada más. Además. Me han propuesto además seguir en el equipo en 2018 dentro del cuadro técnico", agrega Purito, que compartirá equipo con el italiano Vincenzo Nibali y su compatriota Ion Izaguirre.



"Ha sido imposible resistirme", escribió además Purito en su espacio en Twitter.



Purito Rodríguez (12-05-1979, Barcelona) anunció en el Tour de Francia, en la etapa de Andorra, que este año iba a colgar la bici como profesional y en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro dijo que la prueba olímpica en ruta era su último gran reto.

EFE