Belichick: "estoy harto" con las tabletas en la NFL

Bill Belichick ha tirado la toalla con respecto a sus discrepencias con el uso de tabletas durante los partidos.

Cuando se le consultó en una teleconferencia sobre los problemas de comunicación que los Patriots tuvieron en la victoria ante los Bengals el fin de semana, el entrenador de Nueva York dijo estar "harto" con las tabletas y señaló que las mismas no ofrecen fiabilidad con su uso.

"He tratado de emplearlas lo máximo que he podido", dijo Belichick el martes al referirse a las tabletas. "No son confiables".

Las declaraciones de Belichick se dieron a raíz que fuera captado por las cámaras cuando arrojó al piso una tableta tras un touchdown de los Bills en el partido del 2 de octubre.

Belichick también arremetió varios minutos contra otros problemas provocados por la tecnología en la NFL, incluyendo el sistema de comunicación entre los asistentes técnicos situados en la tribuna de prensa y los que se encuentran en la cancha, al igual con el canal que permite al entrenador contactar al quarterback.

"Falla constantemente", se quejó Belichick.

"Es una decisión personal, no uso más las tabletas", afirmó. "Lo intenté lo mejor posible. He tratado de cumplir, pero es algo que no sirve para mí".

En la liga, las opiniones sobre las tabletas son divergentes. Ron Rivera, el entrenador de Carolina, dijo en agosto que considera que las tabletas facilitan una ventaja injusta. Pero sus Denver y Atlanta, Gary Kubiak y Dan Quinn, respectivamente, las elogiaron. / EFE