Maximiliano Richeze: "Lo fácil es quejarse ahora que ha acabado el Mundial"

Lunes 17| 5:04 pm





"No sé quién se queja, ni por qué se han quejado si ya sabíamos de antemano las condiciones tanto de calor como de viento que nos encontraríamos aquí. Lo fácil es quejarse ahora que ya ha acabado el Mundial, tendrían que haberse quejado antes", aseguró a Efe el ciclista del Etixx-Quick Step.



Asimismo, añadió que "en el tour de San Luis (en Argentina) hace más calor que aquí, en Australia también y los ciclistas no se quejan".



Richeze acabó en el puesto número 28 de la carrera con un tiempo de 5:46:09, aunque su objetivo era quedar entre los diez primeros de una prueba que acabó en un sprint.



En el corte decisivo quedó relegado en el segundo grupo, a pesar de llegar "con buenas piernas incluso hasta el final" de la carrera.



Podría haber entrado en el sprint final, lo que, según el corredor, hubiera sido "muy importante" para él y su país, ya que a Argentina no se le han "dado muy bien los mundiales de ruta".



En junio, el argentino ganó la cuarta etapa de la Vuelta a Suiza, dejando tras sus ruedas al gran triunfador en Doha, el eslovaco Peter Sagan.



Sin embargo, en Catar, no pudo repetir la hazaña "quizá por el exceso de confianza".



El corredor, que acaba su temporada tras esta carrera, se tomará un pequeño descanso y después comenzará perfilando con su equipo, el Etixx-Quick Step, los objetivos para la próxima temporada, que comenzará en noviembre.



"El ciclismo se ha globalizado mucho, ahora se buscan muchos corredores de Latinoamérica, saben que somos fuertes y tenemos muchas carreras para vernos como la carrera de San Luis", concluyó.



El eslovaco Peter Sagan se proclamó este domingo por segunda temporada consecutiva campeón de la prueba de fondo elite masculina, al batir al británico Mark Cavendish y al belga Tom Boonen, segundo y tercero respectivamente. EFE