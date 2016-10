Starks no jugará ante los Cowboys por lesión en la rodilla

Otros Deportes

El corredor de los Packers de Green Bay, James Starks, quedó descartado para el partido del domingo contra los Cowboys de Dallas, y de acuerdo con el equipo podría tardar varias semanas antes de su regreso a la actividad debido a una lesión de rodilla.



Starks, fue puesto en la lista de los cuestionables durante los entrenamientos del sábado.



El corredor se encuentra con molestias de rodilla debido a que presenta lesión de menisco, según fuentes cercanas a los Packers, que no saben aún la gravedad de la lesión.



Los Packers (3-1), sublíderes en la División Norte de la Conferencia Nacional, se encuentran en problemas para sustituir a Starks, ya que Eddie Lacy también está lesionado del tobillo.



El entrenador en jefe de los Packers, Mike McCarthy, dijo que "estamos trabajando bien y podemos seguir haciendo progresos en nuestro desarrollo dentro del campo de juego".



Dijo que este fin de semana esperan superar a los Cowboys para afianzarse en el subliderato de su grupo.



McCarthy no quiso abundar sobre Starks y dijo que aunque se encuentra lesionado, su ausencia no afectará el desarrollo del equipo y que su corredor volverá pronto a la acción.

EFE