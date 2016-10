Novatos estelares de Cowboys contra la mejor defensa de Packers

Otros Deportes

Los Cowboys de Dallas disfrutan de un gran comienzo de temporada gracias a la labor realizada por los novatos Dark Prescott como pasador, y el corredor Ezekiel Elliott, que este domingo, en partido de la Sexta Semana de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), deberán superar la gran revalida ante los Packers de Green Bay.



Sus excelentes aportaciones han permitido a los Cowboys tener marca ganadora de 4-1, ser los líderes en la División Este de la Conferencia Nacional (NFC), y ante los Packers, la mejor defensa de la NFL, deberán confirmar si todavía pueden ganar a pesar de la ausencia del mariscal de campo estelar de origen mexicano Tony Romo.



Los Cowboys, la pasada temporada, ganaron uno de los 12 partidos que jugaron sin Romo como titular, pero en la presente, el equipo tejano vive una experiencia completamente distinta gracias a las aportaciones de Prescott y Elliott.



Ambos con sus actuaciones de la semana se convirtieron en la primera dupla de jugadores novatos en alcanzar las 1.000 yardas por aire y 500 por tierra luego de sus primeros cinco partidos en la NFL.



Prescott y Elliott han hecho posible que los Cowboys lograsen cuatro triunfos consecutivos y con la segunda mejor ofensiva de la NFL en yardas.



El éxito de Prescott se basa, principalmente, en no tomar decisiones apresuradas, lo que le ha permitido establecer una nueva marca de novato dentro de la NFL con más pases realizados sin que haya sufrido ninguna interceptación como profesional.



Los Cowboys han conseguido dos triunfos consecutivos de visitantes y vuelven a viajar para enfrentarse a unos Packers, que también tienen marca ganadora de 3-1, aunque su mariscal de campo estelar Aaron Rodgers no ha encontrado todavía la mejor forma.



De hecho, Rodgers ocupa el último puesto entre los mariscales de campo elegibles con un 56,1 por ciento de pases completos, algo que nunca le había sucedido desde que llegó a la NFL.



Sin embargo, los Packers han vuelto a encontrar en su gran defensa, la mejor de la NFL a la hora de frenar el juego ofensivo por tierra, como lo demuestra el promedio de 41,7 yardas por partido y 2,0 acarreos que han permitido en lo que va de competición.



Además las estadísticas también les favorecen porque no han perdido ante los Cowboys en los últimos cuatro enfrentamientos

