Gasto de turistas en Río 2016 muestra que no se cumplieron los malos augurios

Los pasados Juegos Olímpicos atrajeron a Río de Janeiro un número de turistas extranjeros tres veces superior al habitual, que además gastaron un 28 % más, de acuerdo con los pagos realizados con tarjetas Visa durante los 17 días del evento que se inició el 5 de agosto pasado.



Estos datos, que provienen de Visa Performance Solutions, una división de consultoría dentro de la empresa internacional de medios electrónicos de pago, muestran que las previsiones pesimistas en torno a los primeros Juegos Olímpicos celebrados en Sudamérica no se cumplieron.



Para ilustrar cómo los Juegos Olímpicos dinamizaron la economía brasileña, el mexicano Javier Vázquez, vicepresidente de esa división para América Latina y el Caribe, señaló hoy que el 14 de agosto el 57 % del gasto pagado con tarjetas Visa en todo Brasil correspondió a Río de Janeiro.



En Río 2016 no solo hubo más turistas extranjeros y más gasto, también hubo más turistas de otras zonas brasileñas que viajaron a la "Cidade maravilhosa" para los Juegos Olímpicos.



El aumento en este caso fue del 18 % comparado con los tres meses anteriores a la inauguración del gran evento deportivo.



En virtud de un acuerdo firmado por Visa y el Comité Olímpico Internacional (COI) en 1986, que se puso por primera vez en práctica en Seúl 1988, Visa es el medio oficial de pago de los Juegos Olímpicos de Verano e Invierno y de los Paralímpicos.



Desde 1988 en cada edición de estos juegos cuatrienales presenta alguna novedad en medios de pagos y en el caso de Río de Janeiro fue la llamada tecnología "sin contacto", que permite pagar con anillos, pulseras, relojes y celulares especiales, los denominados "wearables" (literalmente "llevables").



Vázquez indicó que entre los turistas extranjeros, los que más se incrementaron fueron los estadounidenses, que son también los número uno en Río de Janeiro, independientemente de este evento deportivo.



Hubo también señalados incrementos, que no cuantificó, en el número de turistas de Rusia, Australia, Japón y China.

EFE