Valverde dice que no volverá a repetir las tres grandes en un año

Alejandro Valverde aseguró que no volverá a competir, como ha hecho este año, en las tres grandes vueltas (Tour, Giro y Vuelta), aunque calificó de "muy bueno" el balance de su rendimiento en la temporada.



"El balance es muy bueno. He corrido las tres Grandes Vueltas, he ganado siete carreras, entre ellas la Flecha-Valona, y he acabado tercero en el Giro de Italia, con triunfo de etapa incluido. En el Tour de Francia traté de ayudar a Nairo (Quintana) en todo momento y conseguí acabar sexto, y en la Vuelta, a pesar de ser mi tercera prueba de tres semanas, también estuve hasta el final al lado de Nairo", repasó el murciano.



En cuanto a sensaciones, se inclina por la ronda francesa. "Donde mejores sensaciones tuve fue en el Tour. En el Giro hice tercero pero fue en julio cuando me encontré a un nivel más alto", dijo.



Pese a su larga carrera deportiva, este año ha corrido su primer Giro, con 36 años. "Me gustó muchísimo. Los aficionados italianos son una pasada. El recorrido, la organización... todo fue estupendo. Estoy encantadísimo de haberlo corrido, no ya sólo por el resultado final".



Aunque asegura que llegó "muy cansado" a la Vuelta, también extrae una parte positiva. "Participar en mi tercera Gran Vuelta y ganarla con Nairo, además siendo cómplice de ello, es algo muy importante. Fue una pasada celebrar con todo el equipo un triunfo de tanto nivel. Me siento muy satisfecho de haber colaborado en ese éxito", comentó.



Al ser preguntado por si estaba dispuesto a repetir el triplete de grandes vueltas, se mostró tajante: "¡No! Aquí respondo muy rápido. Es demasiado. Este año quería probar, no por ganar; sino por ver la experiencia, pero no lo puedes hacer bien en todas. Ya he pasado por ello y creo que no volveré a repetirlo".



Anuncia que su futuro seguirá ligado al Movistar. "El año que viene seguiré en Movistar Team. Todavía no se ha cerrado la firma pero estamos a punto de hacerlo. Para 2017 de momento no me marco objetivos, tan sólo que acompañe la salud".



El murciano continúa trabajando con su club ciclista, que se ha estrenado organizando una prueba de escuelas este miércoles.



"Estoy supercontento de apoyar y organizar un evento de este tipo, sobre todo por comprobar la ilusión que tienen los niños y los padres. Contentísimo de ver que la base del ciclismo sigue latiendo a pesar de que se ha pasado por una época complicada. Es un orgullo reunir a tanta gente que disfruta de este deporte en una prueba de escuelas. La idea es repetir el año que viene", anticipó.



En cuanto al Valverde Team, apuntó: "El equipo sigue creciendo año a año. La idea principal de cara a la próxima temporada es mantener lo que tenemos (Valverde Team cuenta actualmente con equipos júnior y cadete y una escuela deportiva). Si en el futuro podemos crecer aún más con el salto a sub 23, mejor. Siempre que pueda voy a estar apoyando la base, ya que es muy importante para el futuro del ciclismo".

EFE