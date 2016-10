Newton regresa a las actividades después de una conmoción

Otros Deportes

El mariscal de campo de los Panthers de Carolina, Cam Newton, tuvo su primer día de actividades con el equipo luego de haber sufrido una conmoción cerebral el pasado 2 de octubre.

"Me siento muy bien, me he estado recuperando muy bien y espero estar muy pronto de regreso en el campo de juego", dijo Newton.

El entrenador en jefe, Ron Rivera, dijo que Newton se irá adaptando al equipo poco a poco.

"Él es un hombre de alta energía, así que cuando él se pone en marcha, lo que podemos esperar es que dé excelentes resultados", dijo el entrenador.

Newton permanece en el protocolo de conmociones hasta que un médico independiente le da la aprobación final para jugar, posiblemente el domingo contra los Saints de Nueva Orleans.EFE

