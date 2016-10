Castroviejo: "El bronce me sabe a oro"

Otros Deportes

Miércoles 12| 4:29 pm





El ibérico aseguró en que el bronce "le sabe a oro" en la prueba contrarreloj de los Mundiales de Doha, después de un año y una carrera muy dura para el corredor



"Es un pequeño regalo para mí después de este año: la primera mitad con una grave caída y todos los resultados sin medalla", explicó y añadió que el circuito de Doha no le resultaba propicio: "no es para mi, (pero) he conseguido meterme en el cajón", dijo.



"Este es un circuito que no me beneficiaba, pero al final he tenido buenas piernas y lo he conseguido", remachó el vizcaíno.



"Lo más duro ha sido la segunda mitad de la carrera, con una larga recta con viento en mi contra, para mi con 60 kilos ha sido muy difícil", destacó.



Castroviejo relató que su rival, el alemán Tony Martin, del equipo Etixx-Quick Step, le dijo que era muy pequeño para este recorrido y que "no sabía cómo lo hacía".



"Yo tampoco sé cómo (lo hice)", admitió Castroviejo, pero se mostró "muy contento" por haber logrado la tercera plaza con un crono de 45:53.90.



"Esta vez, sí que sí. He sabido mantener el ritmo; lógicamente por el esfuerzo también iba un poco hacia abajo, pero creo que la gente salió muy fuerte. Hacía muchísimo calor y aunque todos lo hemos notado, ellos igual lo han acusado un poco más. Desde luego no era un recorrido que me viniese demasiado bien, pero en estos últimos tiempos me estoy manejando en todos los terrenos bastante bien, ya sean cronos duras o más suaves", añadió.



Martin se hizo con el oro, al imponerse con un tiempo de 44:42.99, seguido por el bielorruso Vasil Kirienka, que marcó un tiempo de 45:28.04.



"¿Aspirar al oro algún día? Veremos. El año que viene en Noruega tenemos un final en subida y espero llegar en mejores condiciones e intentar acercarme un poquito más al oro. De momento, estoy súper contento con lo conseguido hoy y con haber podido darle la vuelta a una temporada tan complicada por la lesión que tuve en Algarve y toda la recuperación por la que tuve que pasar", comentó.



El corredor español dijo que para la carrera de fondo del domingo el equipo Movistar intentará "luchar con la gente rápida que tenemos en la selección española, a ver si lo conseguimos".

EFE