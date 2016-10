Antonio Espinós: "Tokio 2020 no es la culminación, es el principio"

Otros Deportes

El español Antonio Espinós, presidente de la Federación Mundial de Kárate (WKF), está convencido de que la inclusión de su deporte en el programa de los Juegos de Tokio 2020 es solo "el principio" de un proceso que debe conducir a "la consolidación" de esta modalidad como deporte olímpico.



"Nos han admitido en los Juegos de Tokio, pero ahora hay que darle sentido. Esto debe ser solo el principio para conseguir lo que creemos que se merece nuestro deporte", dijo a Efe Espinós, a dos semanas de que el kárate celebre en Linz (Austria) los primeros Mundiales bajo su nueva condición.



"En el Congreso de la WKF previo a los Mundiales, este va a ser mi mensaje a las 191 federaciones nacionales: ahora hay que partirse la cara por conseguir más fondos para el kárate. Ya tienen las armas, les hemos dado el instrumento ideal, que son los Juegos Olímpicos", comentó Espinós.



"Para mí, lo más importante de ser olímpicos es que las federaciones nacionales podrán trabajar ahora con muchas más posibilidades de éxito. Que me den una sola razón para que las autoridades no aumenten los recursos para el kárate. Somos olímpicos y la llegada de fondos debería notarse ya en 2017", insistió.



Espinós fue presidente de la Federación Española entre 1984 y 1996 y lo es de la Europea desde 1997 y de la Mundial desde 1998. El 25 de octubre en Linz será reelegido en la presidencia de la WKF como único candidato al cargo.



"Después de 18 años ya no tengo aspiraciones personales, aunque admito que me hace ilusión ser presidente cuando lleguen los Juegos de Tokio. Pero si el objetivo es consolidar la presencia del kárate en los Juegos y convertirlo en un deporte olímpico permanente, creo que ahí sí puedo aportar", dijo el dirigente.



El kárate, el surf, la escalada deportiva, el 'skateboard' y el béisbol/sóftbol fueron los cinco deportes que, a propuesta de Tokio 2020, el COI incluyó el pasado agosto en el programa de los próximos Juegos. Una renovación de amplio alcance que, a juicio de Espinós, no se repetirá en el futuro.