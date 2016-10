Tiger Woods pospone su regreso al golf

Otros Deportes

La baja de Woods también será extensiva al torneo Turkish Airlines Open, que tenía previsto disputar en noviembre próximo.



Woods, que la pasada semana había declarado que estaba listo para competir tras más de un año alejado del golf para recuperarse de las operaciones de espalda a las que fue sometido, informó que su decisión era por cuestiones de problemas con el juego más que por aspectos físicos.



"Después de hacer un examen profundo de mis condiciones de juego y una reflexión honesta, me di cuenta que no estoy todavía listo para jugar en el Tour de la PGA o competir en Turquía", destacó Woods a través de su página oficial de internet.



"Mi condición física es buena, y me siento fuerte, pero mi juego es vulnerable y no estoy al nivel que deseo y debo alcanzar para competir", añadió.



Woods se había comprometido el pasado viernes en disputar el Safeway Open, que se jugará a partir de este jueves en el Silverado Resort de Napa (California).



El ganador de 14 títulos de los mayores no ha jugado desde hace más de 14 meses tras someterse a dos operaciones de espalda durante 2015. EFE