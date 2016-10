Gaviria: "Orgulloso por mí y por el ciclismo colombiano "

Otros Deportes

Domingo 9| 5:59 pm





Fernando Gaviria, ganador de la clásica París-Tours, se declaró "orgulloso" tanto por él mismo como por el ciclismo colombiano, que está obteniendo este año grandes éxitos también con Nairo Quintana, Esteban Chaves y Miguel Ángel López.



"Ha sido una carrera dura, muy rápida (47,042 km/h de media). hace una semana Esteban Chaves ganó el Tour de Lombardía y yo ahora la París-Tours. Estoy muy orgulloso por mí y por el ciclismo colombiano, que cada día es más fuerte", declaró el vencedor.



El esprinter del Etixx-Quick Step señaló que aún le queda una carrera, el campeonato del mundo de Doha (el próximo domingo): "Sería magnífico continuar con esta dinámica", indicó.



El francés Arnaud Démare, que llegó segundo a la meta, explicó que había estado a rueda de Gaviria pero que no respondió a su ataque, a 600 metros de la línea, porque pensó que el movimiento era prematuro.



"Estaba a rueda de Gaviria cuando atacó pero no le seguí porque me parecía demasiado pronto, pero (Fernando) está muy fuerte, se ha ido 50 metros y ha terminado en gran rematador", aseguró Démare.



Gaviria comentó también que "Empezar la temporada y terminarla ganando es algo muy bonito". Había empezado el año ganando la segunda etapa del Tour de San Luis, en Argentina, y ya lleva once triunfos esta campaña.



El próximo domingo, el velocista colombiana contará entre los favoritos en el Mundial de Doha, con un recorrido parecido al de la París-Tours aunque con una temperatura bastante más alta, superior a los 30 grados.

EFE