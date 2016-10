Castroviejo: "No tengo nada que perder"

Otros Deportes

El ciclista español Jonathan Castroviejo afronta las contrarreloj de los campeonatos del mundo en Doha (Catar) -por equipos el domingo 9 de octubre e individual el miércoles 12 de octubre- con el objetivo de hacer un buen papel puesto que "llegados a este punto tampoco tengo nada que perder y se hará tope salga lo que salga".



"Aunque es un circuito 'anti-yo' y he mirado cómo soplaría el viento, en principio sería siempre un poco favorable, lo que tampoco me favorecería, yo estaría contento con un resultado físico bueno. Intentaré hacerlo lo mejor posible, como en las cronos de los Juegos Olímpicos y el Europeo", señaló Castroviejo.



Castroviejo, tras su caída en Algarve y su recuperación, firmó el segundo puesto en las cronometradas del campeonato de España, el Tour de Polonia y la Vuelta a España, se quedó a cuatro segundos del bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y a tres segundos del podio en el Mundial de Richmond, pero fue oro en el Europeo, después de rozar el triunfo durante toda la temporada.



"Es como un pequeño premio a estos últimos cinco meses. Había estado cerca, aunque no había ganado. Me hizo mucha ilusión. La Vuelta es por cómo se ganó, es un esfuerzo de 21 días y es una victoria sobre todo muy colectiva. Es mi segunda grande con Nairo -Quintana-, esperemos que lleguen más", dijo Castroviejo.



"En Catar tenemos que ser prudentes tanto para la crono por equipos como para la individual. Primero, hay que llegar allí, ver cómo responde el cuerpo, saber el aire qué va a hacer, y veremos. Yo veo al equipo bien, muy conjuntado. Sí que, por desgracia, la baja de Adriano es significativa, pero creo que haremos una buena crono", aseguró el ciclista.



En cuanto a los favoritos dijo no conocer la lista de inscritos pero "Tom Dumoulin y Tony Martin pienso que son favoritos, aunque este año creo que el abanico puede ser más abierto porque el circuito es muy atípico y entra gente que puede dar la sorpresa".

EFE