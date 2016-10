Arthur Nuzman, reelegido como presidente del Comité Olímpico Brasileño

Otros Deportes

Martes 4| 6:07 pm





El presidente del Comité Olímpico Brasileño (COB), Carlos Arthur Nuzman, fue elegido hoy por sexta vez consecutiva en el cargo en el que está desde 1995, lo que lo convierte en el dirigente más longevo del organismo, ya que estará a su frente por 25 años.



Nuzman, de 74 años y que también fue presidente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos Río 2016 de agosto pasado, fue elegido por 24 votos a favor, uno en contra, uno nulo y tres abstenciones de los miembros del Consejo Ejecutivo del organismo.



Su vicepresidente hasta 2020 será el actual presidente de la Confederación Brasileña de Judo, Paulo Wanderley Teixeira.



El único voto en contra fue depositado por el presidente de la Confederación Brasileña de Tenis, Alaor Azevedo, quien ha hecho oposición sistemática a Nuzman en los últimos años y amenaza con denunciar la validez de la votación ante la Justicia por la falta de transparencia del proceso.



Azevedo llegó a inscribirse como candidato para disputar la elección pero tuvo que retirar la aspiración debido a que el reglamento exigía que tuviera el apoyo de al menos diez federaciones, que no consiguió, por lo que en la elección tan sólo había un candidato.



"Es un reglamento antidemocrático e inmoral. Por eso vamos a pedir la anulación de la elección", afirmó.



Cuando abandone el cargo, en 2020, Nuzman se habrá convertido en el dirigente deportivo brasileño con más tiempo en cabeza de una entidad, superando el récord de Ricardo Teixeira, que fue presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) por 23 años hasta su renuncia en 2012 presionado por denuncias de corrupción.



Nuzman, que asumió la presidencia del Comité Olímpico Brasileño en 1995 tras haber comandado por varios años la Confederación Brasileña de Voleibol, no podrá reelegirse en 2020 debido a que una nueva ley limita los mandatos de las entidades deportivas brasileñas a dos períodos consecutivos.



La ley fue aprobada hace dos años por lo que no se aplica a las reelecciones anteriores y fue propuesta por el Gobierno precisamente para impedir irregularidades detectadas en varias federaciones en las que prácticamente no había renovación de dirigentes. / EFE