Froome pide medidas urgentes para controlar uso terapéutico de medicamentos

El ciclista británico Chris Froome pidió hoy a la Unión Ciclista Internacional (UCI) y a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) que examine "urgentemente" las llamadas "Exenciones por Uso Terapéutico" (TUE, sus siglas en inglés).



En un comunicado, Froome opinó que el sistema de las TUE, por el que las autoridades permiten usar algunas sustancias prohibidas para tratar ciertas enfermedades, está "expuesto a abusos".



El tres veces ganador del Tour de Francia se pronunció hoy por segunda vez sobre este tema, después de que este mes piratas cibernéticos rusos perpetraran un ataque contra la AMA y filtraran datos confidenciales de deportistas, entre ellos el propio Froome.



Entonces, el ciclista del equipo Sky dijo que no estaba "preocupado" por la filtración, pues ya había hablado abiertamente sobre sus TUE con los medios de comunicación, la última ocasión en 2014, cuando confirmó que en sus nueve años como profesional había pedido dos exenciones para el asma.



"Me tomo muy en serio mi posición en este deporte y sé que no solo he cumplido las normas, sino que también he ido más lejos para dar un buen ejemplo desde el punto de vista moral y ético", dijo hoy Froome en la nota.



En su opinión, "está claro" que el sistema de TUE está "expuesto a abusos" e instó a la UCI y la AMA a abordar esta cuestión "urgentemente".

