Ibargüen, con la mirada desde ya en Tokio 2020 y en el récord de Kravets

Otros Deportes

Martes 27| 5:36 pm





La medallista de oro de salto triple de Río 2016, Caterine Ibargüen, aseguró hoy que luego de ganar el oro en esa justa enfocará su preparación para el Mundial de 2017 en Londres, sin desviar su mirada de los Olímpicos de Tokio 2020 y del récord del mundo de la ucraniana Inessa Kravets con 15,50 metros.



"Aún amo lo que hago, disfruto del atletismo y mi mente está clara en lo que quiero. Voy a ir al campeonato mundial, es mi objetivo a corto plazo, y a Tokio no le quito la mirada", afirmó Ibargüen en una rueda de prensa en Bogotá en la que fue presentada como nueva embajadora del BBVA en Colombia.



Y mencionó una meta que aún tiene pendiente, batir el récord del mundo en poder de Kravets con 15,50 metros. "Ese récord es uno de mis grandes sueños y está tan lejos como tan cerca. Ha faltado el día perfecto para realizarlo, he trabajado fuertemente para él, pero siempre pienso que el tiempo de Dios es perfecto", dijo.



"Si se da bien, si no se da, pues no será una frustración para mi carrera deportiva, aunque es uno de mis grandes objetivos", añadió.



La atleta de 32 años señaló también que "aún hay Caterine para rato" a pesar de haber alcanzado los máximos triunfos que se ha trazado en su deporte.



"Manejo la técnica del vino: entre más viejo, mejor", manifestó entre sonrisas la colombiana.



"Creo que estoy en el mejor momento de mi vida y desde que salí de los Juegos Olímpicos crecieron más sueños y más expectativas en mí, y seguiré buscándolas", agregó Ibargüen.



La cuatro veces campeona de la Liga Diamante destacó también el buen desempeño que han tenido los deportistas colombianos este año.



"Colombia está pasando por el mejor momento de lo que es el deporte, este año ha sido espectacular y considero que sería muy bonito que a cada uno se le haga un reconocimiento", consideró al referirse a la elección del Deportista del Año entre los que mencionó a la bicicrossista Mariana Pajón, al ciclista Nairo Quintana y a la judoca Yuri Alvear.



Asimismo, se refirió a la paz del país y que como deportista está haciendo su aporte para contribuir con ese propósito.



"Yo soy de la zona de Urabá (noroeste colombiano) como todo el mundo lo sabe, y ese ahora es un territorio diferente al que todo mundo puede ir, por eso decir que no sueño con la paz es mentir, soy colombiana y de verdad considero que todo colombiano sueña con esto", declaró Ibargüen.



"Me alegra por todo este proceso, pero como deportista considero que estoy haciendo mi trabajo. Cada que salgo a una pista trato de mostrar lo lindo que tiene Colombia, somos un país de alegría de prosperidad, un país cada día con más esperanza". / EFE