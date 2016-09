Mariscal de Campo de los 49ers ha recibido amenazas de muerte

Otros Deportes

El mariscal de campo de los 49ers de San Francisco, Colin Kaepernick, denunció hoy que ha recibido amenazas de muerte por sus críticas contra la "opresión racial y desigualdad" que dice haber en Estados Unidos.



El 'quarterback' ha decidido protestar poniéndose de rodillas durante la interpretación del himno nacional antes de los partidos de su equipo.



"Si sucede algo, quedaría demostrado que pasó por mi punto de vista y entonces éste tomaría fuerza para seguir adelante todavía más rápido de lo que ahor a se mueve", dijo.



Kaepernick dijo que las amenazas han sido a través de "dos vías diferentes" a las redes sociales.



Indicó además que no había informado al equipo de lo que dice que está pasando.



Kaepernick denunció el asunto a un grupo de reporteros después de que se refirió a Terence Crutcher, quien murió el viernes en Tulsa (Oklahoma), luego de recibir un disparo de la Policía.



"Va a ser revelador lo que suceda allá, porque todos los ojos están puestos en esa situación", dijo Kaepernick.



Agregó que "una de las cosas que he notado es que en este país hay mucho racismo disfrazado de patriotismo".



"Mucha gente quiere tomar todo desde lo que he dicho de la bandera, pero ése no es el tema, porque de lo que estamos hablando es de la discriminación racial, de las desigualdades e injusticias que están ocurriendo en todo el país". EFE