El holandés Groenewegen primer líder del Eneco Tour

Otros Deportes

Lunes 19| 4:39 pm





El holandés Dylan Groenewegen (Lotto Jumbo), una de las grandes esperanzas del ciclismo en los Países Bajos, es el primer líder del Eneco Tour al adjudicarse al esprint la primera etapa disputada con salida y llegada en Bolsward, con un recorrido de 185 kilómetros.



Groenewegen, de 23 años, se impuso en un esprint turbulento por delante del francés Nacer Bouhanni (Cofidis) y del eslovaco campeón europeo y mundial Peter Sagan (Tinkoff).



Un triunfo que le permitió a Groenewegen levantar los brazos por décima vez en la temporada, confirmando una progresión meteórica en su trayectoria. Además, en pugna con los mejores velocistas del pelotón, pues aparte de los reseñados, también batió al noruego Alexander Kristoff (Katusha), al alemán Marcel Kittel (Etixx) o al francés Arnaud Demare (Francaise).



La etapa inicial por tierras holandesas estuvo animada por una escapada que protagonizaron el italiano Bono (Lampre), los belgas De Vreese (Astana), Van Lerberghe (Topsport) y Backaert (Wanty) y el holandés Van Goethem (Roompo).



El quinteto llegó a contar con una diferencia máxima de 4.30 minutos, pero el pelotón no permitió más margen pensando las opciones de los abundantes velocistas que toman parte de esta prueba del World Tour.



La persecución fue limando diferencias en el circuito de Bolsward, hasta que se hizo efectiva la caza de los aventureros a 3 kilómetros de meta. Una aproximación que no estuvo exenta de nervios que produjeron caídas. En una de ellas quedó eliminado el holandés Danny Van Poppel, el hombre veloz del Sky.



Un último tramo hasta meta en el que aparecieron los mejores especialistas del esprint: Démare, Kristoff, Sagan, Kittel, Boonen y Boasson Hagen.



Entre todos apareció Dylan Groenewegen, el campeón de Holanda, para sorprender a todos los favoritos. En su primer año en el Lotto Jumbo firmó su victoria más importante como profesional. Esta temporada ya sorprendió con victorias de etapa en la Vuelta a la Comunidad Valenciana y a Gran Bretaña y con la general en la Vuelta a Colonia. En categoría sub 23 ganó en 2014 el Tour de Flandes.



Este martes se disputa en Breda la segunda etapa en la modalidad de contrarreloj individual sobre un recorrido de 9,6 kilómetros.