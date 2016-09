Nairo Quintana recibe multitudinario homenaje en Bogotá

Otros Deportes

Domingo 18| 4:20 pm





Miles de personas, la mayoría vestidas con alguna prenda roja, le tributaron hoy en Bogotá un multitudinario homenaje a Nairo Quintana, el reciente campeón de la Vuelta a España quien aseguró que jamás pensó en un recibimiento de esta magnitud.



La caravana que encabezó Quintana, que partió cerca del centro financiero de Bogotá y, tras casi cuatro horas, llegó al Parque Simón Bolívar, recordó el recibimiento que le brindó la capital colombiana a Luis Herrera, 'el Jardinerito', que ganó la Vuelta a España en 1987.



En medio del tumulto, el campeón reiteró que seguía trabajando para ganar el Tour de Francia. "Esperamos que podamos conseguir la amarilla estamos trabajando, seguimos en ello", dijo.



El autobús de dos pisos, al que le quitaron el techo y le acomodaron un piso para darle forma de tarima, circuló en medio de la marea humana que salió a recibir a Quintana con gritos de "campeón, campeón", mientras que el ciclista saludaba, saludaba y saludaba.



"Muchas gracias por brindarme todo su cariño, su apoyo es muy importante para mí, es muy emocionante estar aquí saludando a toda mi gente", afirmó el campeón que por momentos estuvo rodeado de personas que vestían ruanas rosadas, rojas y blancas, en alusión a las camisetas que ha ganado el boyacense en Italia y España.



Antes de que el recorrido comenzara, el público luchó para conseguir una foto, una camiseta firmada o un autógrafo del ciclista que tuvo que ser protegido por un cordón policial. Al final, solo unos pocos se fueron con el preciado tesoro.



Antes de esto, el campeón del Giro de Italia y doble subcampeón del Tour de Francia, fue condecorado por el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, con la Orden Civil al Mérito Deportivo "en agradecimiento por dejar en alto el nombre del país".



Durante el homenaje no faltaron los espontáneos que pidieron que Nairo se lanzara al ruedo político y buscara la presidencia del país o, mínimo, una gobernación.



Así mismo, recibió saludos de los futbolistas Radamel Falcao García y David Ospina y del exciclista Santiago Botero, quienes coincidieron en que 'Nairoman' es un gran campeón que ha dejado en alto el nombre de Colombia.



A la felicitación se sumó la campeona olímpica de BMX, Mariana Pajón y el exciclista Martín Emilio 'Cochise' Rodríguez.



"Mil y mil y mil y diez mil gracias nuevamente por haber venido, por haberme acompañado, por darme fuerzas. Me he emocionado. Esperemos que el próximo año venga lleno de éxitos tanto como para ustedes como para mí", expresó Quintana al despedirse de la afición que lo acompañó en la caravana.



El de Bogotá, fue el primer homenaje al campeón de la Vuelta a España, que tendrá otro el lunes en Boyacá, el departamento en el que nació el 'Rey de España', como decía un cartel. / EFE