Quintana niega diferencias con Froome y ya piensa en ganar el Tour de 2017

Otros Deportes

Sábado 17| 10:22 pm





El campeón de la Vuelta a España, Nairo Quintana (Movistar), dijo hoy que salvo la rivalidad deportiva, no tiene ninguna otra diferencia con el británico Chris Froome y reiteró que desde ahora prepara lo que será el Tour de Francia del 2017, su máximo objetivo.



"Tenemos buena relación. Mucha gente no sabe diferenciar entre rival y enemigo. Es cosa totalmente diferente", dijo el ciclista de Cómbita en una rueda de prensa en Bogotá en la que estuvo siempre sonriente y bromista.



Quintana, que lucía una camisa blanca con logotipos de Movistar, insistió en que con el triple campeón del Tour de Francia la relación es normal.



"No tenemos peleas, ni mucho menos. Nos saludamos. Fuera de la bicicleta pues nada porque no tengo relación alguna", añadió.



Sobre el supuesto consumo de sustancias prohibidas por parte del británico, aseguró que "son problemáticas que pasan, que muchas veces no se saben si sean ciertas o no" y agregó: "nosotros nos quedamos con lo que nosotros hacemos y eso es lo que nos da tranquilidad".



El tema del dopaje de Froome volvió a los primeros planos esta semana luego de que piratas informáticos rusos robaran información médica de varios deportistas a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y los hicieran públicos.



Froome ha explicado que se le permitió, en 2013, usar productos prohibidos porque sufre asma, la misma enfermedad de su compatriota Bradley Wiggins, campeón del Tour de Francia en 2012, y aseguró que no tiene problema en que la información haya trascendido.



Sobre su futuro y las metas que tiene en mente, Quintana reafirmó que ganar el Tour de Francia, ocupa sus pensamientos, aunque destacó que los triunfos en la Vuelta a España de este año y en el Giro de Italia en 2014, han sido especiales.



"Sigo tranquilo porque el sueño amarillo sigue vivo y vemos que no es imposible. Algunas veces estamos bien, otras veces mejor. A veces la suerte nos acompaña, a veces la mala suerte también pero aún así cuando la mala suerte nos acompaña sabemos levantar la cabeza y seguir para adelante", apostilló.



Quintana consideró que el tercer puesto de este año en el Tour, después de los segundos lugares en 2013 y 2015 "no fue un fracaso".



El líder del Movistar no ahondó en los cambios que puede tener su calendario para el año próximo, en el que podría incluir la Vuelta a Suiza y el Dauphiné Liberé, pero dijo que todo seguirá enfocado en llegar al Tour en la mejor forma posible.



"El sueño amarillo sigue vivo y para el año siguiente desde ahora estamos comenzando a prepararlo y esperamos que el otro año haya muy buena suerte, buenas piernas, buena cabeza y mucho apoyo", subrayó.



Algo que si tiene claro el corredor es que el año entrante su temporada no incluirá el Tour de San Luis, que ganó en el 2014 y su hermano, Dayer, este año.



De otro lado, aseguró no saber si la generación actual de ciclistas colombianos, en la que se incluye Sergio Henao, Rigoberto Urán, Jarlinson Pantano, Esteban Chaves (subcampeón del Giro de Italia y tercero de la Vuelta a España de este año), Darwin Atapuma, entre otros, es mejor que la que encabezaron Luis Herrera y Fabio Parra, de los que dijo, siguen "nuestros héroes".



Igualmente dijo que lo motiva seguir defendiendo los colores del Movistar, que le renovó el contrato tres años más. / EFE