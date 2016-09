Nairo: "Si hubiera estado 100% en el Tour habría sido difícil para Froome"

Otros Deportes

Lunes 12| 9:59 pm





El ciclista colombiano Nairo Quintana (Movistar), ganador de la Vuelta a España, dijo hoy que si hubiera estado "al cien por cien" en el Tour de Francia, como en la ronda española, se lo habría puesto "más difícil" al británico Chris Froome (Sky), ganador del Tour y segundo en la Vuelta.



"Aquí en la Vuelta tenía un gran nivel, disfruté mucho de la bici y los ataques que se hicieron. Tener tu cuerpo al cien por cien es lo mejor, en el Tour no lo tenía. No sé si hubiera ganado, pero se lo habríamos puesto más difícil a Froome", declaró el escalador colombiano en un acto en la sede de Telefónica, en el que se anunció la renovación del patrocinio de Movistar y la suya propia con el equipo, ambas hasta 2019.



Nairo, que se proclamó ganador de la clasificación general de la Vuelta ayer domingo en la meta de Madrid, explicó que "no es fácil" sorprender al ciclista británico y que han buscado "todas las maneras" para hacer perder tiempo al líder del Sky.



"Hemos trabajado de diferentes maneras, el rival no es fácil y en el caso de Froome es difícil sorprenderlo. Lo hemos hecho de todas las maneras para poder intentar que pierda tiempo. Normalmente lo hacemos sobre la marcha cuando veíamos cómo puede estar en cada carrera. Cuando hemos visto la oportunidad nos hemos lanzado al ataque para tomar ventaja", explicó.



El ciclista colombiano explicó que uno de los factores para estar "a gran nivel" en la Vuelta fue su decisión de no participar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.



"Quería haber estado pero no estaba en condiciones por las alergias y sabía que si estaba allí en la Vuelta no estaría a gran nivel. Al final tomamos la decisión correcta para poder rendir en la Vuelta y dar oportunidad al país para llevar otros ciclistas que pudieran representarnos allí", dijo Quintana.



En la ceremonia del podio en Madrid, Quintana y Froome estuvieron acompañados por otro colombiano, Esteban Chaves (Orica-BikeExchange).

EFE