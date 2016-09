La tierra que vio nacer a Nairo celebra jubilosa triunfo en La Vuelta

Otros Deportes

Al grito de "Nairo campeón, Nairo Campeón, Nairo campeón", más de mil personas, la mayoría pequeños agricultores de la aldea de San Rafael, que hace parte del municipio colombiano de Cómbita, estallaron de júbilo para celebrar que su paisano Nairo Quintana Rojas ganó La Vuelta a España.



Mientras 'el Cóndor' de Combita cubría los últimos kilómetros del paseo de la Castellana en Madrid, la casa de los Quintana Rojas se fue llenando de gente que quería ver al campeón, así fuera por televisión, y tomarse una foto con Luis Quintana y Elisa Rojas, los padres de Nairo a los que la fama de su hijo no se les ha subido a la cabeza.



"Todavía hay nerviosismo. Como lo ha dicho Nairo son 21 días desgastando sus piernas, haciendo lo mejor en las carreteras europeas. Mientras tanto para sus padres aquí (en Colombia) son 21 días que no duermen, 21 días de oración y pensando en lo mejor para él", dijo a Efe don Luis, como le dicen sus vecinos, amigos y hasta los desconocidos.



Añadió que cuando el nuevo campeón de La Vuelta a España regrese a Colombia su familia lo esperará con "un sancocho de gallina", el plato preferido del corredor del Movistar que le preparará su madre en cuanto pise su San Rafael natal.



A la gente no le importó que la lluvia se hiciera presente en Cómbita y cada cual se resguardó del agua como pudo mientras veían a 'Naironman' rodar por las calles de Madrid.



En el peor de los casos, los aficionados la soportaron sin protestar pues al fin y al cabo el acontecimiento no era menor.



La fiesta, animada por música de la región, vuvuzelas y pitos de carros que pasaban por la carretera, tenía otro motivo, ya que además de ver a Nairo campeón, otro colombiano, Esteban Chaves, ocupó el tercer cajón del podio por delante del español Alberto Contador, su ídolo de infancia.

