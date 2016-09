Chaves: "Ser tercero en La Vuelta es algo muy grande"

Otros Deportes

Sábado 10| 10:58 pm





El colombiano Esteban Chaves (Orica), tercer clasificado en la Vuelta, se mostró "emocionado por una etapa épica, de libro", en la que consiguió desbancar del tercer puesto del podio al español Alberto Contador.



"Después de ser segundo en el Giro ahora ser tercero en la Vuelta es algo muy grande. Me siento orgulloso y emocionado por mi, por el equipo y por toda Colombia", señaló.



El "Chavito", de 26 años, no olvidará nunca la etapa con final en la cima de Aitana, donde llegó con 1.24 minutos por delante de Contador, a quien finalmente desplazó a la cuarta plaza de la general por 13 segundos.



"Ha sido una etapa muy bonita, de esas que no se olvidan, de libro. Hoy hemos corrido con el corazón y el plan salió perfecto", explicó.



Chaves destacó que su éxito es de todo el equipo Orica.



"Es un triunfo de todos los corredores, directores y de todo el personal. Tenemos un grupo de ciclistas con una media de edad de 26 años, muchos de ellos son debutantes y todos han dado el máximo. Aquí hay mucho futuro", señaló.



"Ahora", concluyó Chaves, "me voy a el futuro con calma", y como afirmó recientemente, su participación en las grandes carreras dependerá del recorrido que propongan los organizadores.

EFE