Latour: "Estaba mosqueado porque no ganaba nada"

Pierre Latour (Ag2r), ganador de etapa en el Alto de Aitana, se sintió muy aliviado con su triunfo porque se "sentía mosqueado, ya que no había ganado nada" en la temporada.



"No había ganado todavía en esta temporada y estaba mosqueado. Es una alegría que por fin haya llegado esta victoria. Lo he intentado para coger experiencia de cara a próximos años. Siempre quiero meterme en el mayor número de escapadas posibles pero es complicado y hoy, por suerte, lo he conseguido, dijo.



El ciclista galo, de 23 años, confesó que estaba "reventado a pie de puerto, pero se animó a medida que iban cediendo los rivales.



"Rodamos fuerte y surgieron varios ataques desde pie de puerto. Lo intenté primero a 13-15 kms de la meta. Me alcanzaron Bart de Clerq, Gesink y Atapuma. Me quedé a rueda, pegado a ellos. Cuando giramos a la derecha atacó Atapuma y ví cómo iban cediendo todos, uno a uno, y yo aguantaba. Ahí empecé a creérmelo y decidí intentarlo hasta el final", comentó.



Latour comentó su primera experiencia en una gran vuelta, donde se ha rodado de "manera desatada"



"No hemos tenido etapas tranquilas, vamos fuerte todos los días. Siempre pasa algo, me cuesta concentrarme. Es duro mental y físicamente porque había días en los que me despertaba, desde por la mañana, agotado", señaló.



El joven corredor del Ag2r ha tratado de aprender al máximo de Jean Christophe, "que tiene mucha experiencia" y también del belga Jan Bakelants, ambos "auténticos expertos".

EFE