Quintana: "En la Vuelta me he sacado la espina del Tour"

El colombiano Nairo Quintana, se mostró muy contento tras el final de la etapa con final en el Alto de Aitana porque en ella aguantó los ataques de Chris Froome para mantener el maillot rojo de líder y así poder sacarse "la espina del Tour" de Francia.



"En la Vuelta me he sacado la espina del Tour", dijo el colombiano, que recordó "las alergias" que le impidieron poder rendir en Francia como esperaba y el sufrimiento que pasó para poder acabar tercero en París.



En todo caso, se sintió "verdaderamente victorioso" con aquel podio, conseguido "más que por piernas, por clase".



Quintana explicó que si esprintó a Froome en los últimos metros de la etapa de este sábado fue porque el británico también le atacó a él "muchas veces" y hasta "en las bajadas".



No obstante, pide disculpas al líder del Sky si su actitud le ofendió. "Si le ofendí pide disculpas. Ayer hizo un gran contrarreloj y es mi rival más fuerte, más directo. El ganó el Tour y ahora vamos uno a uno. Que no se enfade, son calenturas del momentos", apuntó sobre su sprint de hoy.



También se sintió "orgulloso de haber vencido en esta ocasión" a un Froome al que "hoy no le podía dejar coger ni un metro" y del que valora "sus ataques increíbles".



