Stephens: "Aitana será un gran día para la Vuelta"

Viernes 9| 10:03 pm





Neil Stephens, director deportivo del Orica, no tira la toalla después de que el colombiano Esteban Chaves perdiera en la crono el tercer puesto de la general y piensa que la etapa de este sábado en Aitana "puede ser un gran día para la Vuelta".



"La etapa de Aitana será un gran día para la Vuelta. Sobre el papel es la segunda más dura de toda la Vuelta y hay muchas subidas en los 193 kilómetros de recorrido", dijo.



El director australiano, afincado en el País Vasco, advierte de los movimientos que se pueden producir.



"Podría verse tácticas a la defensiva, no sería sorprendente que algunos equipos traten de aferrarse a lo que ya tienen, pero vamos a ver qué sucede. Es el último escenario para intentar cambiar las cosas y aún se podrían producir sorpresas", señaló.



Sobre la contrarreloj de Calpe, Stephens se refirió a las dificultades encontradas por la acción del viento.



"Había mucho viento, con algunas ráfagas muy fuertes. Para los corredores ha sido un día muy duro, una carrera de verdad, sin nada para protegerse. Todo el mundo está cansado y nuestros chicos lo dieron todo. No se les puede pedir más", concluyó.

EFE