Quintana: "Froome voló pero tengo buenas piernas y buen equipo para defender"

El colombiano Nairo Quintana, líder de la Vuelta 2016, destacó que Chris Froome "ha volado literalmente" en la crono de hoy, con final en Calpe (Valencia), en la que le ha recortado dos tercios de la ventaja que tenía, pero aseguró que tiene "buenas piernas y un buen equipo" para "defender" mañana el maillot rojo camino del Alto de Aitana.

"En la contrarreloj ha habido mucho tiempo. Chris ha volado literalmente y me ha sacado un tiempo que la verdad me ha sorprendido; un poco más de lo que esperábamos, pero creo que hecho buena una buena crono. Y para mañana tengo buenas piernas y un equipo para defendernos", apuntó.

"Hice una buena crono, con (Alberto) Contador sólo he perdido 20 segundos, hice mejor tiempo que (Esteban) Chaves, y los demás que me han ganado son buenos contrarrelojistas. Lo que pasa es que Chris voló. Pero me he defendido bien, estoy tranquilo porque tengo una buena ventaja (1:21) y dormiré tranquilo, espero ", añadió el líder de Movistar.

Quintana avanzó que para este sábado espera "un ataque del Orica", el equipo del cuarto y el quinto clasificados, Chaves y Simon Yates, porque cree que el conjunto australiano "querrá volver al podio" que hoy le arrebató Contador.

No obstante, asumió que camino de Aitana deberá "estar atento" tanto "a Alberto, porque juega muy bien con la estrategia, como a Chris, por su fortaleza".

Pero se ve capacitado para defender su ventaja, entre otras razones, porque su equipo, el Movistar, le "da tranquilidad" y le dice que le "va a tener bien cubierto".

"Sabemos que nos van a atacar y que nos tendremos que defender. No podemos dormirnos en los laureles, porque escapada de salida mañana seguro que será importante. Es una etapa muy importante y muy seria que le va a costar a alguno y espero que no sea a mí", dijo.

"Más que un ataque de Alberto espero un ataque del Orica para volver al podio, y yo tengo que esperar al final y estar atento a Chris. Tengo que cubrir a Froome y tengo un buen equipo para hacerlo", añadió./ EFE