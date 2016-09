Nielsen: "Ganar en La Vuelta es una sensación fantástica"

Otros Deportes

Jueves 8| 4:25 pm





Magnus Cort Nielsen (Orica) dijo que experimentó "una sensación fantástica" nada más levantar los brazos como vencedor de la decimoséptima etapa de la Vuelta a España, que supuso la tercera victoria de su equipo en la presente edición.



"Tengo una sensación fantástica. Es mi primera victoria grande y nunca había vivido algo así. Tenemos en el equipo a dos corredores luchando por la general y es importante tener un equipo de este nivel alrededor", destacó.



Nielsen, de 23 años, explicó que la idea del equipo Orica es luchar por la general y de momento la formación australiana está cumpliendo, ya que tiene tercero al colombiano Esteban Chaves y quinto al británico Simon Yates.



"Eso también nos ayuda a seguir concentrados y enfocados en lo que veníamos buscando pero también en otras oportunidades que puedan surgir por el camino", señaló.



De cara al futuro, Nielsen cree que la victoria en Gandía le puede abrir muchas puertas.



"Ganar en la Vuelta significa mucho. Todos los jóvenes que se hacen profesionales sueñan con ello. Significa estar ahí y demostrar que puedo ganar carreras, que es lo que quiero hacer. Es fantástico conseguirlo tan temprano en mi carrera. Demuestro que quiero y puedo seguir progresando.



El ciclista nórdico se refirió al desenlace de la etapa en la recta de Gandía: "Ha sido un esprint largo, llegué en una buena posición. Tenía miedo de quedarme encajado y no poder coger toda la velocidad que necesitaba. Venía con confianza desde la segunda etapa. Ha sido increíble".



Dirigiéndose a los periodistas, Nielsen se presentó: "Vengo de Dinamarca, un sitio estupendo para aprender a rodar porque tiene muchos terrenos diferentes y es fantástico. Empecé allí con 12 años, y con 16-17 empecé más en serio con el ciclismo en ruta y he seguido progresando hasta hoy".



Nielsen no tiene ídolos en el ciclismo, tampoco dentro de su equipo, en el que comparte protagonismo en las llegadas masivas con el "aussie" Caleb Ewan.



"Caleb es un gran esprinter y se merece todo el apoyo del equipo", destacó.



No se considera un esprinter puro, por lo que encamina su futuro a otro tipo de carreras, no solo a las grandes por etapas.



"Tengo un abanico amplio. No soy tan rápido como los sprinters puros, pero subo mejor que otros corredores. Las clásicas belgas son uno de mis grandes objetivos", concluyó.

EFE