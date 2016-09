Nairo Quintana: "Es un reto defender el maillot con dignidad"

Otros Deportes

El colombiano Nairo Quintana (Movistar), líder del Vuelta a España 2016, se mostró este jueves confiado en sus posibilidades y en sus fuerzas de cara a la crono del viernes Jávea-Calpe, y consideró "que perder más de un minuto" respecto a Chris Froome, el segundo clasificado a 3:37 del líder del Movistar, "sería bastante".



"Mas de un minuto sería bastante. Estoy en buenas condiciones y las contrarreloj se me han dado bastante bien. Además, para este tipo de recorridos, que no son para especialistas, tenemos una buena bicicleta y eso nos favorece bastante", adelantó.

Nairo Quintana se siente muy seguro de su estado de forma y de la fuerza que le está dando el maillot de líder. "Sí es cierto que (la Roja) te da un plus de mentalidad y adrenalina que le hace luchar a uno por lo que quiere. Y el maillot da cierto favoritismo", consideró,



Nairo Quintana se mostró esperanzado porque sus "sensaciones son buenas" incluso en la última semana de carrera. "A algunos corredores se les hace bastante larga la tercera semana, pero en mi caso, y eso se puede ver en años anteriores, es donde mejor me siento", confesó.



El de Boyacá avanzó que la de mañana "es una crono bastante larga pero no para especialistas", ya que "hay algunos repechos, subes y bajas y bastantes curvas". "No me da desconfianza del todo y es un reto poder hacer un buen tiempo y defender el maillot con dignidad", adelantó, también confiado en llegar de rojo a Madrid, a pesar de la crono y la etapa del sábado con final en el Alto de Aitana.



"Cada vez está más cerca, pero quedan dos etapas importantes. Tendremos que estar atentos a los ataques en la etapa del sábado porque mañana es un reto de tú a tú y eso son las piernas de cada uno. Mis sensaciones son buenas, mañana me defenderé bastante bien y el sábado, con la ayuda del equipo, no tendremos mayor problemas. Eso espero", dijo.



Sobre su estado de ánimo y si puede afectarle la ansiedad de tener la carrera casi ganada, dijo: "No me como la cabeza con nervios, soy un hombre bastante tranquilo". "Prepararemos la contrarreloj como otras anteriores y luego a hacer un buen calentamiento y a ver como nos sale", apuntó./EFE