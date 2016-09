El pelotón lo tiene claro: la repesca es decisión acertada pero inmerecida

Otros Deportes

El pelotón de la Vuelta 2016 tiene claro que la de repescar a 91 de los 93 corredores que llegaron fuera de control el domingo en la etapa con final en Formigal ha sido una decisión acertada pero inmerecida para los ciclistas que ni intentaron evitar el fuera de control.



La decisión de repescar a más de medio pelotón es un tema todavía recurrente y de debate en la Vuelta por las consecuencias que ha tenido y aún puede tener en la decisión de una carrera en la que en Peñíscola ganó un corredor que por reglamento debería estar ya eliminado, el luxemburgués Jean-Pierre Drucker (BMC).



Y, de cara al desenlace de la carrera, por ejemplo, el segundo clasificado, Chris Froome, puede disponer de seis corredores para trabajar estos días en etapas del calado de las que finalizan en la pared de Más de la Costa o Aitana que, en principio, no deberían ya haber tomado la salida en Alcañiz el lunes.



Incluso el propio Froome es de esa opinión, aunque excluye a su compañero David López y al neozelandés del Orica Sam Bewley, que llegaron antes que el grupo final de 91 y retrasados como consecuencia del gran trabajo que tuvieron que hacer para defender a sus líderes.



"No me parece justo contar con ellos. Si hay una regla es para cumplirla. Los 91 corredores repescados, incluidos todos mis compañeros, deberían de estar fuera de carrera. No obstante es una decisión que toma el colegio de comisarios y hay que aceptarla. A veces perjudica y otras beneficia", asume el británico.



El líder del Sky se manifestó de forma más contundente pero en sintonía con voces de relevancia dentro del pelotón como las del líder Nairo Quintana, el tres veces ganador de la carrera Alberto Contador o de un director de la experiencia y el bagaje de Eusebio Unzue (Movistar).



"Sí es verdad que se hacen habitualmente este tipo de repescas, pero cree que se tiene que buscar una solución, ya que no porque vayan cien corredores se pueda ir parado", considera Contador.



En ese sentido, el de Pinto desveló que, comparando, "el medidor de potencia de esa etapa" con su compañero Jesús Hernández", comprobó que Hernández "hizo menos de la mitad del esfuerzo" que él. "Si llegas fuera de control por un minuto y dándolo todo es más comprensible que te repesquen, pero que llegues fuera de control por ir demasiado tranquilos sí que hay que dar un toque de atención", consideró.



Quintana distinguió entre los corredores que "no querían" ir más rápido y los que sufrían "un cansancio real". Para el colombiano, la repesca fue "la mejor decisión" que podía tomarse, pero cree que en esas cosas tienen su parte de culpa "los directores que permiten ese tipo de cosas y esa falta de respeto".



Pero quizás sea la de Unzue la visión del asunto que mejor compendia lo ocurrido y la opinión al respecto del grueso del pelotón. Para el director de Movistar, la decisión es "acertada", pero "inmerecida" para los corredores que no trataron de evitar el fuera de control.



En una etapa de solo 118,5 kilómetros, esos 91 corredores entraron en meta a casi 54 minutos del vencedor de la etapa, el italiano Gianluca Brambilla, cuando el cierre de control no llegaba a 32 minutos.



"Se tomó una buena decisión para organización, equipos y aficionados. Muchos se empeñaron en ir mucho mas despacio de lo normal para evitar el fuera de control. Por respeto a los patrocinadores y la Vuelta fue una buena decisión, pero si como precedente no sirve para que la UCI tome decisiones puede ser peligroso, porque es un hecho que no se puede repetir. Por ética no se merecían ser repescados", dijo. EFE