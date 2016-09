Froome: "Tengo que seguir luchando hasta el final"

Otros Deportes

Lunes 5| 1:54 pm







Quedan etapas importantes y pueden pasar muchas cosas"

El británico Chris Froome (Sky) asegura que se siente "feliz" por ocupar el segundo puesto de la general y anuncia que, aunque las diferencias con el líder Nairo Quintana (3.37 minutos) son importantes, aún no va "a renunciar a nada".



"Todavía estoy en segundo lugar, por lo que me siento contento. Estoy más atrás que hace dos días y lo de Formigal fue un golpe duro. Pero eso es el ciclismo, las cosas pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos y tengo que seguir luchando hasta el final. Por supuesto que no voy a renunciar ahora", dijo.



Froome tiene claro que asaltar el maillot rojo de Quintana es una empresa complicada, pero en lo último que piensa el británico de origen keniano es en tirar la toalla.



"Es menos posible de lo que era antes, está claro, pero eso no quiere decir que voy a dejar de intentarlo. Quedan etapas importantes y pueden pasar muchas cosas", señaló.



Sobre la etapa con final en Peñíscola, el líder del Sky explicó que su equipo apareció en cabeza en los kilómetros finales marcando al Tinkoff de Contador para evitar disgustos en caso de que soplara el viento y se produjeran abanicos.



"Fue un encuentro técnico, queríamos estar al frente de la carrera. Vimos que el Tinkoff estaba pensando lo mismo. Teníamos que estar atentos para no quedar atrapados. Se había hablado mucho de la posibilidad de que hubiera viento y la gente estaba muy nerviosa", señaló.



Froome se refirió a la etapa de Formigal, en la que quedó atrapado, esta vez en la emboscada que propició Alberto Contador.



"Aquella etapa no era sobre el papel la más dura pero vimos que se hicieron las diferencias más grandes hasta el momento. Todo depende de lo que hagamos los corredores y las tácticas que se empleen", concluyó./EFE