Froome resiste los ataques de Nairo Quintana en el Aubisque

La Vuelta a España tuvo sabor a Tour. O incluso superó al Tour. La etapa reina en los Pirineos franceses deparó un grandioso espectáculo. Chris Froome resistió hasta seis ataques del líder, Nairo Quintana, en las rampas del Aubisque y se mantiene como la gran amenaza del colombiano: a 54 segundos en la general. Por delante, con 1:47 de ventaja, había entrado el vencedor del día: el neerlandés Robert Gesink, que renace a sus 30 años y conquista su primera victoria en una grande. Y también por delante, con 1:08, había cruzado uno de los héroes del día, el británico Simon Yates, que remató una imaginativa ofensiva del Orica y se coloca cuarto en la general, justo por detrás de su compañero Esteban Chaves, que desplazó del podio a un desfallecido Alejandro Valverde.

Nairo tendrá que inventarse algo más que atacar en el último puerto si quiere ganar esta Vuelta a España. O quizá este sábado perdió ya una oportunidad de oro de hacerlo, porque el recorrido que asoma hasta Madrid no ofrece tantas variantes. El colombiano había sacado buena tajada de sus dos demarrajes en La Camperona y los Lagos de Covadonga, donde pegó dos mordiscos de 33 y 31 segundos al africano. Froome no había encontrado su pedalada fina, pero en Peña Cabarga demostró que había entrado en carrera. Y en los Pirineos, su hábitat, se sintió ya como pez en el agua. Froome no es el Froome demoledor del Tour, pero sí lo suficientemente competitivo para remachar a Nairo el próximo viernes en la contrarreloj de Calpe.

