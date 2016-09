La NFL suspende a Ninkovich cuatro partidos por dar positivo

Otros Deportes

El defensivo de los Patriots de Nueva Inglaterra, Rob Ninkovich, fue suspendido cuatro partidos por dar positivo en una prueba de detección de sustancias prohibidas.



Después de enterarse de la sanción, Ninkovich dijo: "pocas cosas son más importantes para mí que mi nombre y mi reputación. Esta situación me tiene con el corazón roto".



De acuerdo a un comunicado de la NFL, Ninkovich puede regresar a la actividad el lunes 3 de octubre, luego de cumplir su suspensión sin goce de sueldo.



La NFL no indica a qué suplemento prohibido dio positivo el jugador de los Patriots, quien asegura no haber consumido a sabiendas alguna sustancia vetada.



"Cualquier suplemento que he usado lo he comprado en una tienda. Yo no sabía que algún ingrediente que contenía me daría positivo, ya que no estaba en la lista (como ingrediente)", señaló el jugador.



"Ahora he aprendido que si un suplemento no está certificado, no hay nada que asegure que lo que está en la etiqueta es ciento por ciento seguro", indicó Ninkovich.

EFE