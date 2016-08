Esteban Chaves: "Prefiero ganar una etapa y ser décimo que no atacar"

Otros Deportes

Miércoles 31| 5:32 pm





El colombiano Esteban Chaves (Orica-BikeExchange) ha asegurado, tras su ataque en la ascensión a Peña Cabarga, en la undécima etapa de la Vuelta a España, que prefiere "ganar una etapa y terminar décimo que ser sexto o séptimo sin atacar".



"Prefiero las subidas más largas de cuarenta o cincuenta minutos y Peña Cabarga es unos veinte minutos", ha explicado el de Bogotá.



Chaves, que ha sido segundo en el pasado Giro de Italia tras Vincenzo Nibali, ha comentado que ha sido una llegada "difícil, con rampas muy pronunciadas en el último kilómetro y en el momento enel que vas al límite no estás pensando en el dolor. Hoy lo he intentado que es lo importante".



Por su parte, el director del equipo, el australiano Neil Stephens ha explicado que "en la Vuelta no hay ningún día de tregua y hoy se ha comenzado muy rápido".



Stephens se ha mostrado satisfecho por el "buen rendimiento del equipo" y la actuación de sus ciclistas en la que Simon Yates ha sido sexto y Chaves octavo.



También ha destacado que cuando un ciclista como Chaves que es cuarto en la general y "uno de los mejores del mundo, nadie te va a dejar ir fácilmente. Esteban ha atacado muy fuerte para intentar llegar en solitario".



"Tenemos a dos ciclistas, Chaves (4º) y Yates (7º), entre los diez primeros de la general y hoy se ha visto que están bien", ha dicho.



Stephens ha anticipado que su intención es seguir luchando por las primeras posiciones y subir puestos en la clasificación porque quedan por disputar "etapas muy duras". EFE