Otros Deportes

Domingo 28| 12:15 pm





El español Alberto Contador ha asegurado que las sensaciones que ha tenido, tras su caída hace dos días en Puebla de Sanabria (Zamora), "no han sido malas, aunque me he sentido un poco más duro de lo que me gusta" y si tiene oportunidad mañana en Los Lagos, "nos moveremos".

"Las piernas han respondido. Ha sido una etapa en la que se ha ido rápido pero ha sido llevadera para ir en el pelotón", ha explicado.

Aunque mañana llega la primera etapa de alta montaña de la Vuelta con final en los Lagos de Covadonga, algo que "siempre anima porque me gusta la montaña", pero tiene claro que todavía tiene que "dar tiempo a mi cuerpo para recuperarme" y lo que va a seguir haciendo es un buen calentamiento cada día antes de empezar la competición.

"En los Lagos a ver si salvamos el día, iremos a mantenernos, pero si hay oportunidad nos moveremos", ha anticipado. EFE

2016-08-28