Sábado 27| 7:25 pm





El ruso de origen uzbeko Sergey Lagutin (Katusha) se ha mostrado exultante por la victoria de etapa en la Vuelta a España con final en el alto de La Camperona porque no le sobran triunfos y "es el primero en una gran vuelta".



"Estoy muy feliz porque este triunfo es un sueño hecho realidad. Cualquiera sueña con conseguir algo así en su carrera deportiva", ha asegurado.



Sobre la forma en que ha superado a sus rivales ha dicho que "no ha sido tan difícil como pueda parecer. He sabio aprovechar que estaba en la escapada del día, en la que todos hemos trabajado bien y a ello se ha unido un poco la suerte que no nos han cogido y que tenía buenas piernas".



También ha alabado el trabajo que ha hecho en los últimos kilómetros en la escapada su compañero el colombiano Jhonatan Restrepo que ha sido "increíble y sin el posible que no lo hubiese conseguido. Teníamos que jugar bien nuestras cartas y ha salvado mis piernas". EFE